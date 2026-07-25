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Xe bốc cháy trên cao tốc: Cách xử lý khẩn cấp và những kỹ năng sinh tồn tài xế cần

Thứ Bảy, 06:00, 25/07/2026
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VOV.VN - Sự cố xe bốc cháy trên cao tốc đang xảy ra ngày càng phức tạp, ẩn chứa rủi ro sinh tử. Khi ngọn lửa bùng phát ở tốc độ cao, tài xế chỉ có vài chục giây để quyết định. Nắm vững cách xử lý khẩn cấp và biện pháp phòng ngừa là chìa khóa quan trọng để đảm bảo an toàn.

Khi gặp sự cố xe bốc cháy trên cao tốc, tài xế chỉ có chưa đầy 30 giây để đưa ra những quyết định mang tính sống còn. Làm thế nào để giữ bình tĩnh? Cần xử lý từng bước ra sao để bảo vệ tính mạng cho bản thân và người thân? 

Những "mồi lửa" ẩn mình trên mỗi chuyến xe

Vừa qua, Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy làm một người chết, trong đó có 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ cháy gây hư hại nhẹ. Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ, người lái và hành khách cần trang bị kỹ năng thoát hiểm.

xe boc chay tren cao toc cach xu ly khan cap va nhung ky nang sinh ton tai xe can hinh anh 1
Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc qua Thanh Hóa ngày 28/6. (Ảnh: Van Phuc)

Nhìn khung sắt đen trơ trọi của một chiếc ô tô sau cơn hỏa hoạn, không ít người ngậm ngùi cho rằng đó chỉ là thảm họa do "vận đen" hay "rủi ro bất ngờ". Thế nhưng, một chiếc xe hiện đại vốn được thiết kế với vô số tiêu chuẩn an toàn khắt khe; ngọn lửa bùng lên hiếm khi nào là một sự cố hoàn toàn ngẫu nhiên. Vậy điều gì đã âm thầm tiếp lửa, biến khối kim loại tiện nghi ấy thành một "mồi lửa" di động?

Thực tế cho thấy, đằng sau mỗi vụ cháy xe luôn là sự cộng hưởng nguy hiểm giữa những hư hỏng kỹ thuật âm thầm bên trong, từ hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu cho đến ma sát cơ khí và cả sự lơ là, thiếu sót trong thói quen chăm sóc, sử dụng xe của chính con người.

Anh Phạm Minh Quân – Admin oto Sài Gòn chia sẻ: "Thời gian gần đây, tình trạng ô tô, xe khách, xe tải bốc cháy trên các tuyến đường cao tốc xảy ra thường xuyên hơn. Mặc dù có nhiều yếu tố tác động, các nguyên nhân chủ yếu bao gồm: Sự cố hệ thống điện. Đây là nguyên nhân hàng đầu. Xe thường bị chập điện do lỏng cọc bình ắc quy hoặc do việc tự ý độ chế, lắp đặt thêm các thiết bị điện sai kỹ thuật.

Rò rỉ nhiên liệu và quá nhiệt động cơ thường xuất hiện ở các dòng xe cũ không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Khi nhiên liệu rò rỉ tiếp xúc với động cơ đang quá nhiệt sẽ dễ dàng bùng phát thành ngọn lửa. Chở hàng hóa dễ cháy nổ. Xe vận chuyển các loại hàng hóa dễ bắt lửa, trong quá trình di chuyển gặp ma sát hoặc nhiệt độ cao gây cháy và lan ra toàn bộ xe. Sau tai nạn giao thông (hiếm gặp hơn), va chạm mạnh khiến đường ống dẫn nhiên liệu bị đứt, vỡ hoặc phát sinh tia lửa điện gây ra hỏa hoạn".

Các vụ cháy xe trên cao tốc thường diễn ra rất nhanh và bất ngờ, dễ khiến người trong cuộc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều quan trọng nhất không phải là tìm cách dập lửa ngay lập tức, mà là bình tĩnh, ưu tiên đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo vệ tính mạng. Anh Phạm Minh Quân - Admin Ô tô Sài Gòn  chia sẻ các bước xử lý:

"Giữ bình tĩnh và tạt xe vào lề: Khi phát hiện xe có khói hoặc dấu hiệu cháy, cần giảm tốc độ, tạt xe vào sát lề bên phải hoặc làn dừng khẩn cấp. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm (Hazard) để báo hiệu cho các phương tiện khác. Tắt máy xe, nhanh chóng tắt chìa khóa/nút bấm khởi động để ngắt hoàn bộ nguồn điện và bơm nhiên liệu. Sơ tán khẩn cấp, nhanh chóng mở cửa đưa toàn bộ hành khách ra khỏi xe.

Cần lưu ý là khi bước ra phải quan sát kỹ xung quanh vì các xe khác trên cao tốc di chuyển với tốc độ rất cao. Sau đó, di chuyển ra vị trí an toàn xa chiếc xe càng tốt. Báo cơ quan chức năng bằng cách gọi điện đến số đường dây nóng của Ban quản lý cao tốc, Cảnh sát giao thông hoặc tổng đài 114. Cần cung cấp chính xác vị trí (cột km), hướng đi và tình trạng hỏa hoạn để lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ."

xe boc chay tren cao toc cach xu ly khan cap va nhung ky nang sinh ton tai xe can hinh anh 2
Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Phòng ngừa từ sớm, xử lý đúng để bảo vệ tính mạng

Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy xe có thể được phòng tránh hoặc là xử lý hiệu quả nếu người lái xe có sự chuẩn bị, phản ứng đúng cách. Trên cao tốc, nơi mà thời gian và tốc độ không cho phép sự chủ quan, mỗi giây hành động đúng có thể là một cơ hội để có thể bảo vệ mạng sống. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng người cầm lái, mà còn là ý thức an toàn cần có của tất cả những ai khi tham gia giao thông.

Cháy xe trên cao tốc thường không xảy ra ngẫu nhiên. Hầu hết các vụ cháy đều có thể phòng tránh được nếu người sử dụng xe có ý thức bảo trì định kỳ, sử dụng xe đúng cách và không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường như mùi khét, khói, hay đèn báo động. Khi lưu thông ở tốc độ cao, một sự cố kỹ thuật nhỏ đều có thể biến thành thảm họa. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và xử lý nhanh chóng là vô cùng cần thiết.

Anh Phạm Minh Quân - Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ cho chúng ta những lưu ý quan trọng làm sao để phòng tránh từ trước: "Phần lớn các vụ cháy xe đều có thể phòng tránh hoặc xử lý hiệu quả nếu chủ xe có sự chuẩn bị và ý thức bảo trì định kỳ: Thường xuyên kiểm tra khoang máy và hệ thống điện: Đảm bảo không có tình trạng chuột cắn đứt dây điện gây chập cháy, hoặc rác, lá cây khô tích tụ trong khoang máy tạo thành mồi lửa. Không tự ý độ chế thiết bị điện, hạn chế can thiệp vào hệ thống điện nguyên bản của xe. Bảo dưỡng xe định kỳ, đặc biệt là xe cũ, cần kiểm tra kỹ nước làm mát, dầu phanh, hệ thống lọc và đường ống nhiên liệu.

Ngoài ra, cần chú ý các dấu hiệu bất thường. Như nếu phát hiện mùi lạ (mùi xăng, mùi nhựa khét) hoặc thấy khói bốc ra, cần lập tức dừng xe ở vị trí an toàn để kiểm tra. Tài xế cũng cần trang bị thiết bị PCCC khẩn cấp như bình chữa cháy mini và dụng cụ thoát hiểm (búa đập kính) ở vị trí dễ lấy trong khoang lái để chủ động dập lửa ngay khi đám cháy còn nhỏ".

Phan Yến-Hiền Công/vovgiaothong
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