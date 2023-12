“Dân chuyên” chia sẻ 4 kinh nghiệm đi phượt bằng xe máy nhất định phải biết

Đi du lịch bằng xe máy cần trang bị những kinh nghiệm gì?

Nhưng để có trải nghiệm đi phượt bằng xe máy hoàn hảo và an toàn, việc chuẩn bị trước chuyến đi là vô cùng quan trọng. Các bạn hãy cùng nghe “dân chuyên” chia sẻ về 4 kinh nghiệm đi phượt bằng xe máy nhất định không được bỏ qua!

1. Lên kế hoạch và lộ trình rõ ràng trước khi “xách balo lên và đi”

Công việc đầu tiên và cũng được coi là quan trọng nhất để có một chuyến đi suôn sẻ đó chính là lên kế hoạch và lộ trình rõ ràng cho chuyến đi. Các bạn trẻ hay có câu “chỉ cần xách balo lên và đi”, nhưng nếu không có một sự chuẩn bị kỹ càng, các bạn có thể gặp những rủi ro không thể lường trước được.

Lên kế hoạch và lộ trình rõ ràng trước khi “xách balo lên và đi”

Vậy nên, khi có ý định đi du lịch nói chung và đặc biệt là đi phượt bằng xe máy, bạn và các “đồng đội” của mình hãy cùng nhau ngồi lại, lên kế hoạch, ước tính thời gian của chuyến đi, hành trình đi một cách chi tiết và cụ thể. Nhờ vậy, bạn có thể dự đoán trước được những rủi ro không đáng có và đưa ra được những phương án phòng ngừa.

Sau khi đã lên kế hoạch và những địa điểm bạn sẽ đến, việc làm lúc này của bạn đó chính là tham khảo lộ trình sẽ đi qua. Bạn có thể lên những hội nhóm trên mạng xã hội để tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước. Để từ đó bạn có thể hiểu được đặc điểm địa hình, thời tiết của cung đường mà bạn sẽ đi qua.

Ngoài ra, từ kế hoạch của chuyến đi, bạn hãy dự trù lượng kinh phí cần thiết cho chuyến đi và rút sẵn một lượng tiền mặt vừa đủ để có thể sử dụng. Bởi vì trên những cung đường mà bạn đi qua, chắc chắn không phải chỗ nào cũng sẵn cây ATM để bạn có thể rút tiền.

2. Lên danh sách đồ dùng cần mang - Tránh mang quá nhiều

Việc di chuyển bằng xe máy cho chuyến đi dài ngày sẽ bị hạn chế về số lượng đồ dùng có thể mang theo. Chính vì vậy, trước khi “xách balo lên và đi”, bạn cần lên danh sách cụ thể những vật dụng thật sự cần thiết cho chuyến đi, tránh trường hợp “vừa thiếu, vừa thừa”.

Bạn có thể tham khảo một số vật dụng cần mang như: Quần áo, vật dụng vệ sinh cá nhân, thuốc chuyên dụng, áo mưa, đồ bảo hộ, bộ đồ sửa xe cơ bản, kính chắn bụi, giày dép phù hợp, lương thực dự trữ…

3. Trang bị kỹ năng lái xe đường dài và xử lý sự cố

Đi du lịch bằng xe máy đòi hỏi bạn phải là một tay lái “cứng”, và có những kỹ năng lái xe đường dài và kỹ năng xử lý sự cố trong quá trình di chuyển. Để có một chuyến đi vui vẻ và an toàn, trước chuyến đi bạn cần “bỏ túi” cho mình một vài kỹ năng xử lý cần thiết.

Trang bị kỹ năng lái xe đường dài và xử lý sự cố

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là luôn phải tuân thủ luật Giao thông đường bộ, di chuyển đúng tốc độ, đúng làn đường... Bạn cần có tầm quan sát rộng và bao quát, đặc biệt là khi “đổ đèo” để có thể nhìn trước được những khúc cua, những nguy hiểm hay đường trơn trượt…

Đối với những khúc cua tay áo, bạn cần thận trọng quan sát gương cầu lồi. Bên cạnh đó, khi gặp các khúc cua gấp, bạn cần bấm còi, sử dụng đèn cảnh báo để ra tín hiệu đối với các phương tiện đi ngược chiều.

Nếu chẳng may, chuyến đi của bạn gặp trời mưa, thời tiết sương mù khiến cản trở tầm nhìn của bạn, lúc này bạn nên chạy xe dưới 40 km/h để có thể đảm bảo tầm nhìn và tránh trơn trượt khi phanh gấp.

Và một lưu ý nữa khi chạy xe đường dài là bạn cần dừng nghỉ hợp lý, bạn chỉ nên chạy từ 100 đến 150km, sau đó nên dừng lại nghỉ ngơi, đổ xăng và thăm thú. Nhờ vậy và bạn và “con chiến mã” của bạn đều được nghỉ ngơi, lấy sức cho hành trình tiếp theo.

Bên cạnh kỹ năng lái xe, bạn cũng cần trang bị một số kỹ năng xử lý sự cố như: học kỹ năng sửa xe, khắc phục sự cố về xe cơ bản; trang bị kỹ năng cấp cứu, sơ cứu… Ngoài ra, trong suốt chuyến đi, bạn nên giữ liên lạc thường xuyên với gia đình và bạn bè để phòng ngừa những trường hợp rủi ro.

4. Chọn loại xe phù hợp và bảo dưỡng xe kỹ càng trước khi đi

Khi đã quyết định đi du lịch bằng xe máy, bạn cần lựa chọn một chiếc xe máy phù hợp với mình và phù hợp với đặc điểm địa hình, những nơi mà bạn định đi qua.

Chọn loại xe phù hợp và bảo dưỡng xe kỹ càng trước khi đi

Khi đi phượt xa, đặc biệt là lên những vùng cao, bạn nên lựa chọn xe số hoặc xe côn tay với khối động cơ khỏe, trang bị đầy đủ những tính năng an toàn. Bạn nên ưu tiên lựa chọn những chiếc xe bạn đã quen điều khiển hàng ngày, hoặc không bạn nên ngồi lên xe, chạy thử vài vòng để làm quen với cảm giác lái “con chiến mã” và cảm nhận xem nó có thật sự phù hợp đồng hành cùng bạn trên một chặng đường dài hay không. Sau khi đã lựa chọn được một chiếc xe phù hợp, việc làm tiếp theo của bạn là hãy mang xe đi “trùng tu” thật kỹ càng trước khi bắt đầu chuyến đi.

Còn nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn chưa biết chiếc xe nào thật sự phù hợp với chuyến đi phượt bằng xe máy của bạn, thì Yamaha Exciter 155 VVA-ABS là một gợi ý không thể bỏ qua cho các “dân chơi” đam mê phượt đường dài.

Yamaha Exciter 155 VV -ABS là gợi ý không thể bỏ qua cho “dân phượt”

Yamaha Exciter 155 VVA-ABS được trang bị khối động cơ 155cc VVA, đây là khối động cơ hiện đang dẫn đầu trong phân khúc xe underbone phổ thông với trục cam đơn SOHC dung tích 155cc, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch giúp cho hiệu năng ổn định ở cả tốc độ trong đô thị và tốc độ cao trên đường trường. Công suất tối đa động cơ có thể đạt được lên tới 17,9 mã lực tại 9,500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 14.4 Nm tại 8,000 vòng/phút.

Xe được trang bị hệ thống van biến thiên vô cấp VVA - một trang bị tiên tiến không phải dòng xe trong cùng phân khúc nào cũng được trang bị. Với cơ cấu hai cam điều khiển các van nạp: một cho vòng tua máy thấp - trung bình và một cho vòng tua máy cao. Nhờ đó, hệ thống được tự động chuyển đổi tuỳ thuộc vào điều kiện đi xe, giúp xe có thể bứt tốc mượt mà. Chắc hẳn với khối động cơ 155cc VVA trên chiếc Exciter của nhà Yamaha, trải nghiệm lái của bạn sẽ vô cùng thoả mãn cả khi vi vu trong phố và khi cần bứt tốc trong những cung đường dài.

Khối động cơ 155cc VVA hiện đang dẫn đầu trong phân khúc xe underbone phổ thông

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, Yamaha Exciter 155 VVA-ABS đã trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước cùng phanh 2 piston và đĩa phanh được tăng lên 267 mm so với 245mm ở những thế hệ trước. Bên cạnh đó xe còn được trang bị bộ ly hợp A&S (Assist & Slipper) giúp chống bó cứng bánh khi dồn số và chống trượt côn. Với bộ ly hợp A&S này giúp tạo cho bạn có một thói quen phanh bằng số khi điều khiển xe. Nhờ sự trang bị này, dù đi đường phố hay đường trường, quá trình di chuyển của bạn cũng sẽ được an toàn hơn nhưng vẫn mang lại cảm giác lái vô cùng thể thao.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên Yamaha Exciter phiên bản 2023

Mang đúng chất của một chiếc xe dành cho “dân chuyên” đi phượt, Yamaha Exciter 155 VVA-ABS trang bị dung tích bình xăng lớn 5,4L rất phù hợp cho những chuyến đi xa.

Và bên cạnh đó, xe mang một phong cách thiết kế thể thao, khỏe khắn nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Yamaha Exciter được thiết kế với ngôn ngữ R-Series đúng chuẩn thể thao và đặc biệt ở phiên bản mới Yamaha Exciter 155 VVA-ABS 2023, các đường nét trên xe được thiết kế sắc cạnh hơn, nhấn mạnh hơn vào tính thể thao, sự mạnh mẽ nhưng cũng đầy trẻ trung, năng động của một chiếc xe thể thao cỡ nhỏ. Với thiết kế này, chắc hẳn Yamaha Exciter 155 VVA-ABS phù hợp cả từ GenY đến GenZ.

Yamaha Exciter được thiết kế với ngôn ngữ R-Series

Bên cạnh đó, Exciter 155 VVA-ABS còn được trang bị nhiều tiện ích khác đi kèm như: Cổng cắm sạc, Smartkey, và đặc biệt là ứng dụng My Yamaha Motor giúp nhắc lịch bảo trì, bảo dưỡng và tìm địa điểm sửa chữa xe một cách thuận tiện nhất.