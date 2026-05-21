Xe siêu tiết kiệm nhiên liệu của sinh viên Mỹ chạy hơn 3.400 km chỉ 3,8 lít xăng

Mẫu xe siêu nhẹ đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khó tin

Dự án mang tên BYU Supermileage được phát triển bởi các sinh viên kỹ thuật của Brigham Young University nhằm tham gia giải đấu tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon. Nhóm sinh viên đến từ Mỹ đã chứng minh rằng nếu một chiếc xe đủ nhỏ và nhẹ, và có khả năng lướt nhẹ trong không khí, thì xe chạy bằng động cơ đốt trong có thể đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc.

Mẫu xe ba bánh này đạt mức tiêu thụ tương đương 2.145 mpg, tức khoảng 0,11 lít/100 km con số gần như không tưởng với một phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Để đạt hiệu suất tối đa, chiếc xe được thiết kế theo hướng tối giản tuyệt đối. Toàn bộ thân xe sử dụng vật liệu sợi carbon siêu nhẹ với trọng lượng chỉ khoảng 49 kg, chỉ có khả năng chịu được trọng lượng của người cao dưới 1m63 và nặng tối đa 54 kg (120 lbs). Thiết kế khí động học đặc biệt giúp giảm lực cản không khí xuống mức thấp nhất, trong khi khoang lái chỉ đủ chỗ cho một người điều khiển có vóc dáng nhỏ gọn.

Trong bài thử nghiệm tại đường đua Indianapolis Motor Speedway, chiếc xe hoàn thành quãng đường dài 10 dặm chỉ với khoảng 30 ml ethanol. Nếu quy đổi theo mức tiêu thụ thực tế, phương tiện này có thể di chuyển quãng đường tương đương từ Utah đến New York chỉ bằng một gallon nhiên liệu.

Hiệu quả cao nhưng gần như không thực dụng

Dù gây ấn tượng mạnh về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, BYU Supermileage không được tạo ra cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Chiếc xe chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 37 km/h và cực kỳ nhạy với điều kiện thời tiết, đặc biệt là gió ngang.

Không gian nội thất cũng bị cắt giảm tối đa để tiết kiệm trọng lượng. Người lái phải có chiều cao dưới khoảng 1,63 m và cân nặng không vượt quá 54 kg mới có thể vận hành xe hiệu quả. Điều này cho thấy mục tiêu chính của dự án là nghiên cứu hiệu suất năng lượng hơn là thương mại hóa.

Động cơ đốt trong vẫn còn tiềm năng tối ưu

Thành tích của đội BYU tiếp tục chứng minh động cơ đốt trong chưa hoàn toàn hết tiềm năng phát triển. Khi kết hợp thiết kế siêu nhẹ, vật liệu hiện đại và tối ưu khí động học, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể giảm xuống đáng kể.

Giải Shell Eco-marathon từ lâu đã trở thành sân chơi cho các ý tưởng giao thông tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Đội BYU đã giành chiến thắng ba trong bốn năm gần đây, cho thấy khả năng nghiên cứu và sáng tạo ấn tượng của nhóm sinh viên này.