Xe siêu tiết kiệm nhiên liệu của sinh viên Mỹ chạy hơn 3.400 km chỉ 3,8 lít xăng

Thứ Năm, 07:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nhóm sinh viên thuộc Brigham Young University (BYU) của Mỹ vừa gây chấn động giới công nghệ khi chế tạo thành công mẫu xe siêu tiết kiệm nhiên liệu có thể đi hơn 3.400 km chỉ với khoảng 3,8 lít ethanol. Thành tích này giúp đội BYU tiếp tục khẳng định vị thế tại giải Shell Eco-marathon danh tiếng.

Mẫu xe siêu nhẹ đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khó tin

Dự án mang tên BYU Supermileage được phát triển bởi các sinh viên kỹ thuật của Brigham Young University nhằm tham gia giải đấu tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon. Nhóm sinh viên đến từ Mỹ đã chứng minh rằng nếu một chiếc xe đủ nhỏ và nhẹ, và có khả năng lướt nhẹ trong không khí, thì xe chạy bằng động cơ đốt trong có thể đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc.

Mẫu xe ba bánh này đạt mức tiêu thụ tương đương 2.145 mpg, tức khoảng 0,11 lít/100 km con số gần như không tưởng với một phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Để đạt hiệu suất tối đa, chiếc xe được thiết kế theo hướng tối giản tuyệt đối. Toàn bộ thân xe sử dụng vật liệu sợi carbon siêu nhẹ với trọng lượng chỉ khoảng 49 kg, chỉ có khả năng chịu được trọng lượng của người cao dưới 1m63 và nặng tối đa 54 kg (120 lbs). Thiết kế khí động học đặc biệt giúp giảm lực cản không khí xuống mức thấp nhất, trong khi khoang lái chỉ đủ chỗ cho một người điều khiển có vóc dáng nhỏ gọn.

Trong bài thử nghiệm tại đường đua Indianapolis Motor Speedway, chiếc xe hoàn thành quãng đường dài 10 dặm chỉ với khoảng 30 ml ethanol. Nếu quy đổi theo mức tiêu thụ thực tế, phương tiện này có thể di chuyển quãng đường tương đương từ Utah đến New York chỉ bằng một gallon nhiên liệu.

Hiệu quả cao nhưng gần như không thực dụng

Dù gây ấn tượng mạnh về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, BYU Supermileage không được tạo ra cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Chiếc xe chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 37 km/h và cực kỳ nhạy với điều kiện thời tiết, đặc biệt là gió ngang.

Không gian nội thất cũng bị cắt giảm tối đa để tiết kiệm trọng lượng. Người lái phải có chiều cao dưới khoảng 1,63 m và cân nặng không vượt quá 54 kg mới có thể vận hành xe hiệu quả. Điều này cho thấy mục tiêu chính của dự án là nghiên cứu hiệu suất năng lượng hơn là thương mại hóa.

Động cơ đốt trong vẫn còn tiềm năng tối ưu

Thành tích của đội BYU tiếp tục chứng minh động cơ đốt trong chưa hoàn toàn hết tiềm năng phát triển. Khi kết hợp thiết kế siêu nhẹ, vật liệu hiện đại và tối ưu khí động học, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể giảm xuống đáng kể.

Giải Shell Eco-marathon từ lâu đã trở thành sân chơi cho các ý tưởng giao thông tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Đội BYU đã giành chiến thắng ba trong bốn năm gần đây, cho thấy khả năng nghiên cứu và sáng tạo ấn tượng của nhóm sinh viên này.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: xe tiết kiệm nhiên liệu BYU Shell Eco-marathon công nghệ ô tô xe concept động cơ đốt trong mpg xe ba bánh sợi carbon xe siêu nhẹ xe tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới
Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách
VOV.VN - Tất cả các mẫu xe nằm trong danh sách Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026 đều đến từ những thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Honda, Suzuki. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất với 460 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 4/2026.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

