Yamaha Gear 125 Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam, giá từ 30 triệu đồng

Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc xe tay ga phổ thông của Yamaha được trang bị động cơ Blue Core Hybrid (đạt tiêu chuẩn Euro 3) và hướng đến những khách hàng trẻ và di chuyển trong đô thị.

Chính vì thế, thiết kế của Yamaha Gear 125 Hybrid mang tính thể thao hiện đại, đồng thời tích hợp các công nghệ và tiện ích thiết thực như vận hành êm ái, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng.

Thân xe được tạo hình với các đường nét hướng về phía trước, kết hợp cùng cách xử lý bề mặt cứng cáp tạo cảm giác khoẻ khoắn đậm chất thể thao. Tỷ lệ thân xe gọn gàng giúp người lái dễ dàng điều khiển, tạo cảm giác linh hoạt và luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Yamaha Gear 125 Hybrid có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.850 x 685 x 1.075 (mm); Khoảng sáng gầm xe 135 (mm); Độ cao yên xe 750 (mm) và trọng lượng ở mức 95-96 kg.

Phần đầu xe nổi bật với bố cục tập trung của các cụm đèn LED chiếu sáng. Xe được trang bị thêm hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm được kích hoạt khi phát hiện các tình huống khẩn cấp nâng cao an toàn. Sàn để chân rộng và tay dắt sau thiết kế phẳng giúp cho việc di chuyển trở nên thoải mái hơn, đặc biệt trong các tình huống cần mang theo đồ đạc.

Yamaha Gear 125 Hybrid được trang bị yên xe dài, phẳng tạo tư thế ngồi vững chãi và thoải mái. Đầu yên xe được thu gọn giúp người lái chống chân dễ dàng, tăng thêm sự tự tin khi dừng đỗ.

Ngoài ra xe còn được trang bị khá nhiều tiện ích: Dung tích cốp xe 17,4 lít; Cổng sạc điện thoại đi kèm hộc chứa tiện lợi; Chìa khóa điện tử nhận dạng chủ xe qua tín hiệu thiết bị; Hệ thống phanh kết hợp (UBS), phân bổ đồng thời lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, từ đó tăng độ an toàn và ổn định; Phiên bản Cao Cấp (DX) của Yamaha GEAR 125 Hybrid được trang bị bộ điều khiển SCCU, cho phép kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Y-On cho phép theo dõi tình trạng xe, cuộc gọi, tin nhắn…

Nhưng điểm khác biệt chính của Yamaha Gear 125 Hybrid với các dòng xe tay ga thông thường hiện nay ở Việt Nam chính là động cơ. Xe sử dụng động cơ 125 cc Blue Core Hybrid (đạt tiêu chuẩn Euro 3), trong đó tính năng Power Assist hỗ trợ lực kéo trong khoảng 3 giây khi khởi động hoặc tăng tốc.

Đây là giai đoạn tiêu tốn nhiều nhiên liệu và đòi hỏi lực kéo lớn, đặc biệt khi chở hai người hoặc di chuyển trên địa hình dốc. Hệ thống này hoạt động thông qua bộ phát điện thông minh, lấy năng lượng từ ắc quy để hỗ trợ động cơ xăng, giúp xe tăng tốc mượt hơn mà không cần tăng dung tích động cơ.

Cùng với đó, công nghệ Smart Motor Generator cho phép xe khởi động một chạm nhanh gọn, êm và gần như không có độ trễ. Riêng phiên bản cao cấp DX, Yamaha bổ sung hệ thống Ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System), tự động tắt máy khi dừng và khởi động lại khi tăng ga nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Theo công bố của hãng, Gear 125 Hybrid có công suất tối đa 6,2 kW tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. Đi cùng là hệ thống phun xăng điện tử, hộp số vô cấp.

Với những trang bị này, Gear 125 Hybrid được hãng công bố chỉ tiêu thụ khoảng 1,7 lít/100 km - mức thấp trong nhóm xe tay ga 125 cc. Với mức tiêu hao nhiên liệu như này, Gear 125 Hybrid là mẫu xe tay ga có sức cạnh tranh khá lớn tại Việt Nam khi giá nhiên liệu đang có nhiều biến động.

Tại Việt Nam, Yamaha Gear 125 Hybrid được bán ra với hai phiên bản, tiêu chuẩn và cao cấp, giá lần lượt khoảng 30,4 triệu và 34,36 triệu đồng (đã gồm VAT), dự kiến giao xe từ tháng 4/2026. Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision có giá khoảng từ 31 - 37 triệu đồng.