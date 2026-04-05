Khám phá Yamaha Tenere 700 2026 vừa ra mắt, nâng cấp công nghệ và vận hành

Chủ Nhật, 06:00, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Yamaha Tenere 700 phiên bản 2026 chính thức ra mắt tại Malaysia với mức giá từ 58.998 RM (khoảng 385 triệu đồng), đi kèm hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, hệ thống điều khiển và khả năng vận hành, tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc adventure tầm trung.

Nâng cấp toàn diện từ động cơ đến công nghệ điều khiển

Lần đầu ra mắt vào cuối năm 2024, phiên bản mới nhất của Yamaha Tenere 700 hiện đã có mặt tại Malaysia với giá 58.998 RM (khoảng 385 triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm hoặc phí đăng ký và mỗi chiếc Tenere 700 đều được bảo hành hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi sản xuất.

Phiên bản 2026 của Yamaha Tenere 700 được cải tiến đáng kể, đặc biệt là việc bổ sung hệ thống ga điện tử YCC-T (ride-by-wire), giúp phản hồi tay ga mượt mà và chính xác hơn so với trước đây.

kham pha yamaha tenere 700 2026 vua ra mat, nang cap cong nghe va van hanh hinh anh 1

Xe vẫn sử dụng động cơ CP2 hai xy-lanh song song dung tích khoảng 690 cc, cho công suất khoảng 72 mã lực và mô-men xoắn 68 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Động cơ sản sinh công suất 73,4 mã lực tại 9.000 vòng/phút với mô-men xoắn 68 Nm tại 6.500 vòng/phút, thông qua hệ thống nạp khí mới và tỷ số truyền hộp số được điều chỉnh lại. Kích thước bánh xe trên Tenere 700 là 21 inch ở phía trước và 18 inch ở phía sau.

kham pha yamaha tenere 700 2026 vua ra mat, nang cap cong nghe va van hanh hinh anh 2

Giảm xóc trước là 210 mm và sau là 200 mm, trong khi chiều cao yên xe vẫn giữ nguyên ở mức 875 mm. Khoảng sáng gầm xe khá rộng rãi ở mức 240 mm, còn dung tích bình xăng vẫn giữ nguyên ở mức 16 lít như trước. Hệ thống phanh bao gồm hai kẹp phanh Brembo ở bánh trước với đĩa phanh đường kính 282 mm, và một đĩa phanh 245 mm ở bánh sau. 

Ngoài ra, mẫu adventure này còn được trang bị thêm các chế độ lái và hệ thống kiểm soát lực kéo, mang lại khả năng thích nghi tốt hơn với nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Đây là bước nâng cấp quan trọng, giúp Tenere 700 cạnh tranh mạnh hơn trong phân khúc xe địa hình đa dụng.

Trang bị hướng tới off-road, tối ưu trải nghiệm thực tế

Yamaha Tenere 700 2026 tiếp tục giữ vững định hướng là một mẫu xe adventure thiên về off-road với bộ vành nan kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, kết hợp hệ thống phanh đĩa đôi phía trước và đĩa đơn phía sau. Tổng trọng lượng xe vào khoảng 208 kg, đảm bảo sự cân bằng giữa độ đầm chắc và khả năng linh hoạt khi di chuyển trên địa hình khó. 

kham pha yamaha tenere 700 2026 vua ra mat, nang cap cong nghe va van hanh hinh anh 3

Bên cạnh đó, xe còn được tinh chỉnh về công thái học và khung sườn nhằm cải thiện tư thế lái cũng như khả năng kiểm soát khi đi đường dài hoặc địa hình phức tạp.

Tại Malaysia, Yamaha Tenere 700 2026 được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước với mức giá khởi điểm 58.998 RM (khoảng 385 triệu đồng), chưa bao gồm bảo hiểm. Với mức giá này, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng yêu thích adventure tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như KTM 790 Adventure hay Triumph Tiger 900 trong khu vực.

kham pha yamaha tenere 700 2026 vua ra mat, nang cap cong nghe va van hanh hinh anh 4
kham pha yamaha tenere 700 2026 vua ra mat, nang cap cong nghe va van hanh hinh anh 5

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
