Zeekr 9X bị khóa nhiều chức năng khi rời Trung Quốc, chủ xe "mắc kẹt" hơn 30 giờ

Zeekr 9X bất ngờ hạn chế chức năng khi sang Kazakhstan

Zeekr 9X là mẫu SUV Plug-in Hybrid cao cấp được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, chính hệ thống điện tử của xe lại trở thành nguyên nhân khiến một chủ xe rơi vào tình huống khó xử trong chuyến hành trình xuyên lục địa.

Chủ xe có tên Liu đã lên kế hoạch thực hiện chuyến đi bằng Zeekr 9X từ Trung Quốc tới châu Âu. Đây được xem như một hành trình dài nhằm kiểm chứng khả năng vận hành của mẫu SUV đầu bảng này trong điều kiện thực tế. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu xuất hiện ngay sau khi ông rời Trung Quốc và tiến vào Kazakhstan.

Ông Liu cho biết, hệ thống định vị trên xe ngừng hoạt động, ngăn chứa đồ phía trước bị khóa và đáng chú ý nhất là nắp bình nhiên liệu điều khiển điện tử không thể mở. Tình trạng này kéo dài hơn 30 giờ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hành trình của chủ xe.

Điều khiến ông Liu càng bức xúc là chiếc Zeekr 9X trước đó đã được đưa tới đại lý để bảo dưỡng định kỳ. Đại lý cũng được biết về kế hoạch lái xe xuyên biên giới của ông, nhưng chủ xe cho biết mình không được cảnh báo về những hạn chế có thể xảy ra khi đưa phương tiện ra khỏi Trung Quốc.

Zeekr 9X là mẫu SUV Plug-in Hybrid cao cấp được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại.

Vì sao Zeekr 9X tự khóa khi ra nước ngoài?

Zeekr sau đó giải thích với National Business Daily rằng, hệ thống bảo mật của 9X được thiết kế để kích hoạt khi xe rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Khi đó, màn hình xe sẽ hiển thị các thông báo cảnh báo, đồng thời một số chức năng bị hạn chế.

Theo hãng, đây là biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi trộm cắp và buôn lậu xe. Zeekr khẳng định hệ thống truyền động và phanh vẫn hoạt động bình thường, vì vậy xe không bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, một số chức năng liên quan đến việc tiếp nhiên liệu và sạc lại bị khóa điện tử.

Thông thường, người dùng có thể mở nắp bình nhiên liệu và cổng sạc bằng cơ chế điều khiển điện tử trên xe. Khi chế độ bảo mật xuyên biên giới được kích hoạt, hai chức năng này không còn hoạt động theo cách thông thường.

Sau sự việc, Zeekr đã công khai xin lỗi chủ xe và thừa nhận rằng khái niệm an toàn không nên chỉ được quyết định bởi nhà sản xuất.

Đối với nắp bình nhiên liệu, Zeekr cho biết, chủ xe có thể mở bằng cách nhấn giữ nút đèn cảnh báo nguy hiểm trong cabin khoảng 5 giây. Trong khi đó, nắp cổng sạc có thể được mở bằng cách tác động lực trực tiếp và đủ mạnh lên nắp.

Vấn đề nằm ở chỗ phần lớn chủ xe có thể không biết nút đèn cảnh báo nguy hiểm còn có chức năng mở nắp bình nhiên liệu trong tình huống đặc biệt này. Điều đó khiến sự cố trở nên nghiêm trọng hơn, nhất là khi xe đang ở một quốc gia khác và chủ xe không được thông báo trước.

Cuối cùng, các giới hạn trên chiếc Zeekr 9X của Liu được gỡ bỏ bằng một mã xác thực do hãng gửi tới xe. Tuy nhiên, theo thông tin từ CarNewsChina được chủ xe có thể phải thực hiện quy trình xác thực tương tự mỗi khi vượt qua một quốc gia mới.

Sau sự việc, Zeekr đã công khai xin lỗi chủ xe và thừa nhận rằng khái niệm an toàn không nên chỉ được quyết định bởi nhà sản xuất. Hãng cho biết sẽ chuyển sang cách tiếp cận đề cao quyền kiểm soát của người dùng trong khi nhà sản xuất vẫn đảm nhiệm vai trò bảo vệ.

Zeekr thay đổi hệ thống sau sự cố

Sau sự cố với chiếc 9X, Zeekr đã bổ sung trình tạo mã mở khóa vào ứng dụng đi kèm xe. Nhờ đó, chủ xe có thể tự tạo mã để xử lý tình trạng khóa chức năng khi phương tiện vượt biên giới.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những mã này có thể sử dụng ngoại tuyến hay không. Đây là điểm đáng lưu ý bởi khu vực gần các cửa khẩu quốc tế thường có tín hiệu mạng yếu, trong khi việc cần kết nối để lấy mã xác thực có thể khiến người dùng tiếp tục gặp khó khăn.

Zeekr cũng cam kết phát hành một bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), bổ sung tùy chọn tắt cơ chế khóa xuyên biên giới. Theo kế hoạch, tính năng này sẽ được thiết lập ở trạng thái tắt theo mặc định, giúp chủ xe không phải xin mã xác thực mỗi khi đưa xe sang một quốc gia mới.

Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về cách các hãng xe hiện đại sử dụng phần mềm để kiểm soát phương tiện. Trong trường hợp của Zeekr 9X, công nghệ chống trộm được xây dựng nhằm bảo vệ xe khỏi nguy cơ bị đánh cắp hoặc buôn lậu, nhưng lại vô tình gây bất tiện cho một khách hàng đang sử dụng xe hợp pháp.

Zeekr hiện đã mở rộng hoạt động sang nhiều thị trường, trong đó có châu Âu. Các xe được bán chính thức tại châu Âu được cho là không áp dụng những giới hạn dựa trên vị trí tương tự, bởi việc người dùng di chuyển giữa nhiều quốc gia là điều phổ biến tại khu vực này.