20 mẫu xe đắt nhất năm 2017

20. Panoz Esperante GTR-1 - 890.000 USD: Mẫu xe được thiết kế dựa trên mẫu Panoz GTR-1 được sử dụng trong giải Lemans vào những năm 90. Xe có công suất 600 mã lực và 677 Nm mômen xoắn. 19. Pagani Huayra: 1.070.500 USD: Với mức giá hơn 1 triệu đô, bạn có Pagani Huayra, sự lựa chọn được coi là đẹp nhất trong giới siêu xe. "Thần gió" sở hữu động cơ V12 tăng áp, công suất 720 mã lực và tốc độ tối đa lên đến hơn 360 km/h. 18. Apollo Arrow - 1,1 triệu USD: Chiếc xe mang tên mũi tên có sức mạnh 1.000 mã lực đến từ khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép. 17. Nio EP9 - 1,2 triệu USD: Chiếc xe điện đến từ Trung Quốc không chỉ đắt, nó cũng không phải "dạng vừa" trong giới siêu xe. Với công suất lên đến 1.341 mã lực, chiếc xe hiện đang nắm giữ kỷ lục tại trường đua Circuit of the Americas với thời gian chỉ 2 phút 11,3 giây. 16. Mazzanti Evantra Millencavalli - 1,2 triệu USD: Mẫu xe đến từ một công ty khởi nghiệp của Ý và mới chỉ sản xuất xe được 5 năm. Sức mạnh đạt đến mức 1.000 mã lực và chỉ nặng 1.300 kg. Chiếc xe được sản xuất giới hạn chỉ 25 chiếc được sản xuất. 15. Arash AF10 Hybrid - 1,5 triệu USD: Điều khác biệt tạo nên mức giá 1,5 triệu USD của chiếc xe này với chiếc AF10 495.000 USD là bộ động cơ hybrid. Động cơ xăng V8 kết hợp cùng 4 môtơ điện cho tổng công suất lên tới 2.080 mã lực. 14. SCG 003S - 1,8 triệu USD: Chỉ có 4 chiếc được sản xuất và 1 chiếc thuộc về chủ sở hữu hãng xe. Chiếc xe có công suất chỉ vào mức 800 mã lực, khá thấp với những mẫu xe khác trong danh sách này. 13. Zenvo TS1 - 1,8 triệu USD: Nhằm kỷ niệm 10 năm có mặt trong giới siêu xe, hãng xe đã mang đến mẫu TS1. Xe sử dụng động cơ V8 siêu nạp, công suất 1163 mã lực và đạt tốc độ tối đa trên 320 km/h 12. W motors Fenyr Supersports - 1,85 triệu USD: Mẫu xe thứ hai của hãng xe đến từ Trung Đông có giá "mềm" hơn so với đàn anh. Xe sử dụng động cơ V8 tăng áp cho công suất 900 mã lực và 1.200 Nm mômen xoắn 11. Koenigsegg Regera - 1,9 triệu USD: Thế hệ tiếp theo của hãng siêu xe Thụy Điển thực sự đã tạo nên cơn địa chấn. 1.500 mã lực, 2.000Nm mômen xoắn, truyền động trực tiếp không sử dụng hộp số và giá 1,9 triệu đô là những ấn tượng của giới siêu xe về mẫu xe này. 10. Lamborghini Centenario - 1,9 triệu USD: Với 770 mã lực, phiên bản kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người sáng lập công ty - Centenario - dường như là mẫu xe yếu nhất trong danh sách. Nhưng theo truyền thống của hãng, họ thường tạo ra những chiếc xe đậm chất " làm poster" hơn là để đua 9. Ferrari LaFerrari Aperta - ước tính 2,2 triệu USD: Hãng xe không công bố giá bán chính thức của mẫu xe này, tuy nhiên, rất có thể giá nằm trong khoảng từ 2 - 2,5 triệu đô. Xe sử dụng chung động cơ và hệ dẫn động với Laferrari mui cứng. 8. Pagani Huayra Roadster - 2,4 triệu USD: Pagani Huayra Roadster được coi là chiếc xe mui trần đẹp nhất trên thế giới và thời điểm hiện tại. Xe sử dụng động cơ AMG V12 tăng áp, công suất 752 mã lực, 1.000 Nm mômen xoắn. Và, dĩ nhiên là tất cả đã tìm thấy chủ nhân. 7. Ferrari J50 - ước tính 2,5 triệu USD: Được thiết kế dựa trên mẫu 488, nhưng chỉ có 10 chiếc được sản xuất và Ferrari cugn4 từ chối thông tin về giá bán của xe. Xe sử dụng động cơ V8 tăng áp kép sản sinh công suất 690 mã lực. 6. Bugatti Chiron - 2.6 triệu USD: Ngay khi vừa được ra mắt, Bugatti đã cho biết 250 trên tổng số 500 chiếc đã tìm thấy chủ nhân, chiếc xe 1.500 mã lực thực sự không khó bán khi có mức giá 2,6 triệu đô. 5. Pagani Huayra BC - 2.6 triệu USD: Chỉ có duy nhất 20 chiếc xe được sản xuất, Huayra BC thực sự hiếm hơn cả Huayra Roadster. Được giới thiệu vào năm ngoái với sức mạnh 789 mã lực, cân nặng chỉ 1.218 kg, chiếc xe thực sự là một chiếc xe đua hợp pháp trên phố. 4. Icona Vulcano Titanium - 2,8 triệu USD: Không nổi tiếng như Bugatti hay Pagani, nhưng Icona Vulcano cũng là một kiệt tác độc nhất vô nhị. Với vỏ xe được làm hoàn toàn bằng titan và sử dụng động cơ V8 từ Corvette ZR1, chiếc xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 2,8 giây. 3. Aston Martin Valkarie - 3 triệu USD: Chiếc xe dường như sẽ xứng đáng với mức giá 3 triệu đô khi mở bán vào năm sau khi sở hữu thiết kế đậm chất tương lai, động cơ V12 đến từ Cosworth và tốc độ tối đa lên đến hơn 320km/h. 2. W Motors Lykan Hypersports - 3,4 triệu USD: Ngoài thiết kế hầm hố và việc đính kim cương, chiếc siêu xe đến từ Trung Đông bị coi không đáng để sở hữu với mức giá này. Xe chỉ sử dụng động cơ 6 xy-lanh đối đỉnh của Porsche, và nội thất được đánh giá có phần kém so với giá tiền. 1. Lamborghini Veneno Roadster - 4,5 triệu USD: Chiếc xe có giá ngang với một hòn đảo, nhưng thực sự xứng đáng. Sức mạnh của "siêu bò" đến từ khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, 750 mã lực và 690 Nm mômen xoắn. Veneno trong tiếng Tay Ban Nha có nghĩa là "nọc độc", và đúng vậy, nó chính là "nọc độc" là tạo nên cơn mê Lamborghini cho thế hệ gần đây, giống như những gì Countach đã làm ở thế kỷ trước.

