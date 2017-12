8 mẫu xe bán tải đáng chú ý cuối năm nay tại Việt Nam

1. Ford Ranger Wildtrak 3.2L AT 4X4: Mẫu bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này luôn là sự lựa chọn đi đầu trong phân khúc này. Xe sử dụng động cơ diesel 3.2L công suất 200 mã lực, mômen xoắn 470Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp, có tích hợp gài cầu điện. Ford Ranger phiên bản cao nhất có giá 925 triệu đồng. Do ảnh hưởng từ nghị định 116 nên Ford đã ngừng đặt hàng mẫu xe này trong 2 tháng đầu năm 2018. 2. Chevrolet Colorado 2.8L 4X4 Centennial: Đây là phiên bản giới hạn của dòng bán tải Colorado nhằm kỷ niệm 100 năm Chevrolet có mặt trong thị trường xe bán tải. Xe sử dụng động cơ 2.8L Turbo công suất cực đại 197 mã lực, mômen xoắn cực đại 500Nm, hộp số tự động 6 cấp. Xe có giá niêm yết 849 triệu đồng 3. Isuzu D-Max Type Z 3.0L: Xe có ngoại hình đậm chất thể thao với những đường nét thiết kế mạnh mẽ, bên cạnh đó màu ngoại thất cam cùng hai đường kẻ sọc màu đen ấn tượng. Xe sử dụng động cơ 3.0L tăng áp, công suất cực đại 163 mã lực, mômen xoắn 380Nm, sức mạnh truyền qua hộp số tự động 6 cấp đến 4 bánh xe. D-Max Type Z có giá bán khởi điểm từ 840 triệu đồng. 4. Nissan Navara Premium R: Đây là phiên bản cao cấp nhất của mẫu bán tải Navara, với nhiều trang bị nội/ngoại thất và ngoại hình được chăm chút tỉ mỉ. Mẫu xe sử dụng động cơ 4 xylanh dung tích 2.5L tăng áp, sản sinh công suất 188 mã lực và 450Nm mômen xoắn. Xe dẫn động 2 cầu thông qua hộp số tự động 7 cấp. Giá niêm yết của xe là 815 triệu đồng. 5. Mitsubishi Triton 4X4 AT MIVEC: Mẫu xe cao cấp của Mitsubishi sử dụng động cơ diesel MIVEC dung tích 2.4L, có công suất 181 mã lực và mômen xoắn 430Nm. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 5cấp. Xe có giá bán 790 triệu đồng. 6. Toyota Hilux 2.4G 4X4 MT: Xe sử dụng động cơ Diesel 2.4L tăng áp, cho công suất 147 mã lực, mômen xoắn 400Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số sàn 6 cấp đến tất cả các bánh xe. Là một trong 2 mẫu xe trong danh sách này sử dụng số sàn nên giá của Hilux có vẻ khá "mềm", ở mức 775 triệu đồng. 7. Mazda BT-50 2WD AT 2.2L: Đây là mẫu xe duy nhất trong danh sách sử dụng hệ dẫn động cầu sau thay cho hai cầu như những mẫu bán tải khác. Sử dụng động cơ 2.2L tăng áp, công suất 148 mã lực và mômen xoắn cực đại 375Nm, toàn bộ sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe có giá niêm yết 670 triệu đồng. 8. UAZ Pickup Comfort: Đây là mẫu xe bán tải từ Nga mới gia nhập thị trường nước ta trong thời gian gần đây. Sử dụng động cơ 4 xylanh 2.2L, sức mạnh của xe chỉ 115,5 mã lực, mômen xoắn 270Nm. Sức mạnh thông qua hộp số sàn 5 cấp đến 4 bánh xe. Vì là một chiếc bán tải nhỏ nên giá của UAZ Pickup Comfort chỉ ở mức 510 triệu đồng.

1. Ford Ranger Wildtrak 3.2L AT 4X4: Mẫu bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này luôn là sự lựa chọn đi đầu trong phân khúc này. Xe sử dụng động cơ diesel 3.2L công suất 200 mã lực, mômen xoắn 470Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp, có tích hợp gài cầu điện. Ford Ranger phiên bản cao nhất có giá 925 triệu đồng. Do ảnh hưởng từ nghị định 116 nên Ford đã ngừng đặt hàng mẫu xe này trong 2 tháng đầu năm 2018. 2. Chevrolet Colorado 2.8L 4X4 Centennial: Đây là phiên bản giới hạn của dòng bán tải Colorado nhằm kỷ niệm 100 năm Chevrolet có mặt trong thị trường xe bán tải. Xe sử dụng động cơ 2.8L Turbo công suất cực đại 197 mã lực, mômen xoắn cực đại 500Nm, hộp số tự động 6 cấp. Xe có giá niêm yết 849 triệu đồng 3. Isuzu D-Max Type Z 3.0L: Xe có ngoại hình đậm chất thể thao với những đường nét thiết kế mạnh mẽ, bên cạnh đó màu ngoại thất cam cùng hai đường kẻ sọc màu đen ấn tượng. Xe sử dụng động cơ 3.0L tăng áp, công suất cực đại 163 mã lực, mômen xoắn 380Nm, sức mạnh truyền qua hộp số tự động 6 cấp đến 4 bánh xe. D-Max Type Z có giá bán khởi điểm từ 840 triệu đồng. 4. Nissan Navara Premium R: Đây là phiên bản cao cấp nhất của mẫu bán tải Navara, với nhiều trang bị nội/ngoại thất và ngoại hình được chăm chút tỉ mỉ. Mẫu xe sử dụng động cơ 4 xylanh dung tích 2.5L tăng áp, sản sinh công suất 188 mã lực và 450Nm mômen xoắn. Xe dẫn động 2 cầu thông qua hộp số tự động 7 cấp. Giá niêm yết của xe là 815 triệu đồng. 5. Mitsubishi Triton 4X4 AT MIVEC: Mẫu xe cao cấp của Mitsubishi sử dụng động cơ diesel MIVEC dung tích 2.4L, có công suất 181 mã lực và mômen xoắn 430Nm. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 5cấp. Xe có giá bán 790 triệu đồng. 6. Toyota Hilux 2.4G 4X4 MT: Xe sử dụng động cơ Diesel 2.4L tăng áp, cho công suất 147 mã lực, mômen xoắn 400Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số sàn 6 cấp đến tất cả các bánh xe. Là một trong 2 mẫu xe trong danh sách này sử dụng số sàn nên giá của Hilux có vẻ khá "mềm", ở mức 775 triệu đồng. 7. Mazda BT-50 2WD AT 2.2L: Đây là mẫu xe duy nhất trong danh sách sử dụng hệ dẫn động cầu sau thay cho hai cầu như những mẫu bán tải khác. Sử dụng động cơ 2.2L tăng áp, công suất 148 mã lực và mômen xoắn cực đại 375Nm, toàn bộ sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe có giá niêm yết 670 triệu đồng. 8. UAZ Pickup Comfort: Đây là mẫu xe bán tải từ Nga mới gia nhập thị trường nước ta trong thời gian gần đây. Sử dụng động cơ 4 xylanh 2.2L, sức mạnh của xe chỉ 115,5 mã lực, mômen xoắn 270Nm. Sức mạnh thông qua hộp số sàn 5 cấp đến 4 bánh xe. Vì là một chiếc bán tải nhỏ nên giá của UAZ Pickup Comfort chỉ ở mức 510 triệu đồng.