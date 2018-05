Ảnh chi tiết Mercedes A-Class L sedan vừa được giới thiệu

Mercedes cuối cùng cũng “hé lộ” phiên bản A-Class sedan hoàn toàn mới, được sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc với cảm hứng thiết kế đến từ “đàn anh” CLS và công nghệ an toàn hàng đầu của S-Class. Chiếc xe được dự đoán sẽ trình thức “lên kệ” vào nửa cuối năm nay với tên gọi A-Class L sedan. Đánh giá về ngoại thất, thiết kế của Mercedes A-Class L sedan muốn hướng tới những vẻ đẹp thuần túy nhất của một chiếc xe và biểu lộ chúng một cách tinh tế trên từng đường nét thân xe. Đó là Sensual Purity – triết lý thiết kế mới nhất của doanh nghiệp ô tô Đức. Chiếc xe sở hữu vẻ ngoài hiện đại với thiết kế phần đầu và đuôi xe nhỏ gọn, mang vẻ độc đáo cùng những đường nét mảnh mai hai bên sườn xe, đèn hậu tách nhánh và cản sau kiểu dáng thể thao nổi bật. Mercedes muốn chú trọng vào trải nghiệm thoải mái cho người lái và khách hàng; do đó, xe sẽ có chiều dài cơ sở 2.789mm (tăng 60mm) so với những phiên bản hatchback, kích thước dài x rộng x cao là 4.609 x 1.796 x 1.460mm cùng thể tích khoang hành lý 420 lít. Khách hàng Trung Quốc có thể lựa chọn giữa 2 phiên bản: Sedan và Sport sedan; trong đó, phiên bản Sport sedan được cải tiến với cửa trần điện. Ngoài ra, những tuỳ chọn nâng cấp khác bao gồm bánh xe 16 – 19 inch và màu sơn Rose Gold độc quyền cho thị trường Trung Quốc. Giống như những phiên bản hatchback hiện hành, khoang nội thất của A-Class L thừa hưởng thiết kế hình cánh cung cùng màn hình giải trí lớn, hệ thống đèn LED nội thất 64 màu, cửa gió điều hòa dạng tua-bin và toàn bộ công nghệ mới nhất được trang bị trên những phiên bản 2018. Cung cấp hệ thống đa phương tiện MBUX mới nhất cho phép xe sở hữu những tính năng hiện đại như sử dụng ứng dụng WeChatMyCar thông qua nhận dạng và điều khiển giọng nói, trợ lý ảo với trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực tại tăng cường lần đầu tiên có mặt tại Trung Quốc. Về khả năng vận hành, A-Class L sedan tiêu chuẩn được trang bị động cơ 1.33L tăng áp 4 xi-lanh, cho phép đạt mức công suất tối đa 136 – 163 mã lực. Ngoài ra, hãng xe sẽ bổ sung một phiên bản động cơ nâng cấp với 4 xi-lanh 2.0L tăng áp cho công suất 190 mã lực. Hộp số tự động ly hợp kép 7G-DCT là trang bị tiêu chuẩn.

