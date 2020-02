Ảnh hưởng của virus Covid-19 lan đến ngành sản xuất ô tô châu Âu và GM

Người phát ngôn David Barnas cho biết trong một tuyên bố gửi qua email hôm thứ Sáu vừa qua rằng, General Motors (GM) đang theo dõi chặt chẽ chuỗi cung ứng để sản xuất xe tải có lợi nhuận cao ở Bắc Mỹ.

Ông nói thêm: "Hãng không dự đoán bất kỳ tác động nào đến việc sản xuất xe tải tại thời điểm này".

Terry Valenzuela, Chủ tịch một nhóm Liên đoàn Công nhân ô tô tại Texas (Mỹ), nơi sản xuất các mẫu SUV cỡ lớn của GM chia sẻ với CNBC, sản xuất tại đây có thể bị gián đoạn do vấn đề nguồn cung.

Nhà máy của GM tại Texas, nơi có thể bị gián đoạn sản xuất cho thiếu nguồn cung.

Bên dưới một bài báo của The Detroit Bureau (một trang tin tức công nghiệp trực tuyến) nhiều bình luận cho rằng, các lãnh đạo của Liên đoàn tại Flint, Michigan đã cảnh báo về khả năng thiếu hụt linh kiện tại nhà máy của họ cũng như nhà máy sản xuất SUV tại Texas, và nhà máy khác sản xuất xe tải tại Indiana do ảnh hưởng của virus Covid-19.

“Chúng tôi tiếp tục theo dõi chuỗi cung ứng của mình và liên lạc chặt chẽ với các nhà cung cấp Tier One để cố gắng giảm thiểu rủi ro cho sản xuất ở Bắc Mỹ”, ông Barnas cho biết.

Nếu các nhà máy không hoạt động, những mẫu xe có thể bị ảnh hưởng bao gồm: Chevrolet Silverado và mẫu bán tải GMC Sierra, cũng như các mẫu SUV Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, GMC Yukon và Cadillac Escalade.

GM cũng xác nhận hôm thứ Sáu về kế hoạch tạm dừng hoạt động một nhà máy lắp ráp tại Hàn Quốc trong 2 ngày tuần tới vì vấn đề nguồn cung linh kiện như một hệ quả của việc các nhà sản xuất Trung Quốc đóng cửa.

Hãng cho biết, họ vẫn sẽ theo kế hoạch đã thông báo trước đó và bắt đầu cho hoạt động lại 15 nhà máy lắp ráp của hãng trong nước trong vòng 2 tuần kể từ thứ Bảy.

GM cùng các nhà sản xuất như Nissan Motor, Hyundai Motor/Kia Motors và Fiat Chrysler phải dừng hoạt động tại các quốc gia khác do vấn đề về chuỗi cung ứng.

Fiat Chrysler xác nhận hôm thứ Sáu rằng, kế hoạch dừng hoạt động nhà máy tại Serbia do thiếu các bộ phận từ Trung Quốc, do ảnh hưởng của virus Covid-19. Điều này đánh dấu lần đầu tiên một nhà sản xuất ô tô phải dừng hoạt động một nhà máy tại châu Âu do virus.

“Chúng tôi đang trong quá trình đảm bảo nguồn cung trong tương lai của những bộ phận bị ảnh hưởng và việc sản xuất sẽ được khởi động lại vào cuối tháng này”, hãng cho biết trong một tuyên bố gửi qua email. “Chúng tôi không hy vọng sự thay đổi này trong lịch trình sẽ ảnh hưởng đến tổng sản lượng dự báo trong tháng”.

Một phát ngôn viên của Fiat Chrysler từ chối cung cấp thêm thông tin về việc đóng cửa hay hoạt động của hãng tại Trung Quốc, nhưng cho biết, công ty tiếp tục theo dõi tình hình. Nhà máy Kragujevac của hãng tại Serbia sản xuất mẫu Fiat 500L, một mẫu xe bán chậm tại Mỹ.

Ford Motor xác nhận hôm thứ Sáu rằng, hãng đang cố chuẩn bị và đẩy mạnh hoạt động nhà máy tại Trung Quốc. Hãng đang theo lịch trình bắt đầu cho hoạt động trở lại các nhà máy lắp ráp đầu tuần này.

Người phát ngôn của Ford Anderson Chan cho biết, hôm thứ Sáu rằng không có hoạt động nào bên ngoài Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi virus Covid-19 hoặc bất kỳ sự gián đoạn chuỗi cung ứng nào.

Ông Chan đã viết trong một email: “Vào thời điểm này, các nhà máy của chúng tôi bên ngoài Trung Quốc đang hoạt động theo kế hoạch. Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ”.

Theo ông Chan, các nhân viên không sản xuất của Ford tại Trung Quốc đã được hướng dẫn để tiếp tục công việc tại nhà cho tới 24/2 để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Cũng trong ngày thứ Sáu, Honda Motor cho biết, công nhân của họ tại Trung Quốc dự kiến trở lại làm việc vào ngày 24/2, theo sau việc khởi động lại sản xuất tại các nhà máy của hãng ở Vũ Hán vào ngày 21/2 - muộn hơn 8 ngày so với dự kiến trước đó.

Các nhà sản xuất ô tô khác như Nissan và Toyota Motor dự kiến sẽ mở cửa trở lại hoặc chuẩn bị khởi động lại các nhà máy trong tuần này và tuần tới./.