Bất ngờ trước mẫu xe chạy điện Nexo 2018 của Hyundai vừa ra mắt

Hyundai đã chọn Triển lãm Điện tử tiêu dùng 2018 (CES) diễn ra tại Mỹ để giới thiệu mẫu xe nhiên liệu lấy từ pin hydro với tên gọi Nexo. Hyundai Nexo được giới thiệu nhằm thay thế Tucson FCV. Hyundai Nexo được trang bị hệ thống vận hành hoàn toàn bằng điện, với nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe. So với Tucson FCV, chiếc xe này nhanh và hiệu quả hơn, có độ tin cậy cao hơn, trong khi nội thất cũng rộng rãi hơn. Thiết kế của Hyundai Nexo mang nhiều nét tương đồng với mẫu Kona được Hyundai giới thiệu vào năm ngoái. Điểm dễ nhận thấy nhất chính là cụm đèn pha ở đầu xe được đặt dưới cản trước, phía trên là hệ thống đèn LED định vị ban ngày sắc nét. Đuôi xe được thiết kế bo tròn và mở rộng. Cụm đèn pha full LED được thiết kế gọn gàng, trang nhã. Nội thất của Nexo được thiết kế với phong cách tối giản nhưng áp dụng nhiều công nghệ hiện đại. Bên trong xe là bảng điều khiển lớn, màu đen với 2 màn hình LCD. Một màn hình giữ vai trò là cụm đồng hồ kỹ thuật số thể hiện thông tin về tốc độ, mức năng lượng và hiệu quả sử dụng nhiên liệu của xe. Màn hình thứ 2 là phiên bản cải tiến của hệ thống giải trí Blue Link do Hyundai phát triển. Tuy nhiên, đó không phải là điểm nổi bật của Nexo. Mà động cơ và các hệ thống hỗ trợ đi kèm mới là điều đáng được nhắc tới. Nexo là mẫu xe có khả năng hoạt động hoàn toàn bằng pin nhiên liệu, khối pin điện có công suất 160 mã lực (120 kW) và mô men xoắn tối đa 394 Nm. Điều này giúp Hyundai Nexo mất 9,5 giây để tăng tốc từ 0 -100km/giờ, nhanh hơn 3 giây so với Tucson FCV. Phạm vi hoạt động của Nexo cũng xa hơn đáng kể (595 km) so với Tucson FCV (426 km). Bên cạnh đó, Hyundai Nexo còn được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái. Trong đó, đáng chú ý là Hệ thống Kiểm soát Điểm mù (BVM). Hệ thống này cũng sử dụng các camera đặt ở các vị trí khác nhau trên xe để phát hiện các điểm mù và hiển thị chúng trên màn hình điều khiển chính. Cùng với đó là hệ thống Hỗ trợ đi đúng làn (LFA) và Hỗ trợ Di chuyển trên đường cao tốc (HDA). Trong đó, Hệ thống LFA sẽ tự động điều khiển vô-lăng để giúp cho chiếc xe luôn giữ đúng làn đường khi đang di chuyển trong đô thị cũng như đường cao tốc với vận tốc tối đa 145km/h. Trong khi đó, HDA sử dụng các cảm biến thông minh và bản đồ dữ liệu để luôn đảm bảo an toàn ở mức cao nhất và tự động điều chỉnh tốc độ của chiếc xe trong giới hạn quy định của những con đường mà nó đi qua. Cuối cùng là tính năng đỗ xe thông minh từ xa RSPA (Remote Smart Parking Assist), cho phép Nexo có thể ra/vào chỗ đỗ xe kể cả khi người lái không ngồi trong xe. Dự kiến, mẫu FCV thế hệ mới của Hyundai sẽ được bán ra vào cuối năm 2018 và chỉ ở một số thị trường chọn lọc trên thế giới. a51d75b025400d09d4e86eb94e5ff02e/5a59cb07/2018_01_11/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/Introducing_Hyundai_NEXO.mp4

