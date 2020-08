Bentley Flying Spur thế hệ mới đặt chân đến Việt Nam, giá trên 30 tỷ Đồng

Theo những thông tin có được, thì đây cũng sẽ là chiếc Bentley New Flying Spur First Edition 2020 duy nhất tại Việt Nam. Phiên bản này được sản xuất với số lượng rất hạn chế, đi kèm logo đánh dấu phiên bản với hình dáng của lá cờ Anh Quốc đặc trưng tại trụ C cũng như bệ cửa.