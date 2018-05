BMW M5 Competition 2019 có công suất “khủng” 617 mã lực

BMW M5 Competition sử dụng động cơ V8 twin-turbo 4.4 lít sản sinh công suất 617 mã lực (tăng 24 mã lực), còn mô-men xoắn vẫn giữ nguyên là 750 Nm. Nhờ vào phần công suất tăng thêm đó, mẫu M5 Competition có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,3 giây và lên 200 km/h trong 10,8 giây. So với mẫu xe tiêu chuẩn, con số này tăng lần lượt 0,1 giây và 0,3 giây. Giống như M5 tiêu chuẩn, mẫu M5 Competition kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ truyền động 4 bánh thiên cầu sau, kết hợp với hệ thống Active M Diferential. Ngoài những yếu tố trên, M5 Competition có động cơ gắn kết đặc biệt với tốc độ lò xo tăng, giúp phản ứng động cơ trực tiếp nhiều hơn và lập tức truyền động cho hệ thống. Khung xe và hệ thống treo cũng được điều chỉnh. Chiều cao xe giảm đi 7 mm và sử dụng liên kết ngón chân với khớp nối bóng thay vì gắn cao su. Còn hệ thống treo có lò xo cứng hơn 10% và thanh chống trượt chắc chắn hơn ở phía sau. Các bộ giảm chấn cũng được chỉnh sửa với thiết lập Sport Plus. Phần đầu xe được thiết kế các khe hút gió lớn tăng tính khí động học. Mẫu xe còn có huy hiệu Competition, la-zăng 20 inch bằng kim loại nhẹ đặc biệt và hệ thống xả thể thao dành riêng cho mẫu xe tạo âm thanh nổi bật. Bên trong buồng lái có dây an toàn đặc biệt, thảm sàn độc đáo với logo M5. Cụm thiết bị cũng có đồ họa “M Competition”. Mẫu BMW M5 Competition sẽ đi vào sản xuất trong tháng 7 và có giá bán ra tại Mỹ từ 110.995 USD (khoảng 2,55 tỷ đồng)./.

