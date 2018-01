Các quy định, chính sách mới về ô tô áp dụng từ 1/1/2018

1. Thuế nhập khẩu ôtô từ ASEAN về 0%

Những dòng xe được nhập từ ASEAN sẽ được hưởng thuế ưu đãi 0% nếu đạt tỷ lệ nội địa hóa trong khối từ 40% trở lên.

Thực hiện cam kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), thuế nhập khẩu ôtô từ ASEAN về Việt Nam sẽ xuống mức 0% (với xe có tỷ lệ nội địa hóa trong khối từ 40% trở lên) từ 1/1/2018.

Theo đó, từ 1/1/2018 các mẫu ôtô được nhập khẩu từ các nước như: Thái Lan, Indonesia hay Malaysia sẽ có thuế nhập khẩu giảm về 0% với những mẫu xe đạt tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm trong khối từ 40% trở lên.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, rất ít mẫu xe đủ điều kiện này, thường thì một hãng sẽ chỉ có nhiều nhất là hai xe.

2. Nghị định 116 có hiệu lực

Từ 1/1/2018 cũng là thời gian Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô đã được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực.

Nghị định 116 sẽ "siết" chặt hơn việc nhập khẩu xe.

Theo đó, để được kinh doanh ô tô tại Việt Nam doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất và nhập khẩu ô tô phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hay thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Nghị định như: Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp; Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của: Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước hoặc doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài.

Ngoài ra với các doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất ôtô trong nước phải xây dựng đường chạy thử dài tối thiểu 800m và xe phải có chế độ bảo hành tối thiểu 3 năm hoặc 100.000 km…

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, những quy định mới trong nghị định đều rất chặt chẽ như: Phải có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam. Khi được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp sẽ phải duy trì các điều kiện kinh doanh và bảo đảm việc thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi, thu hồi ô tô nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP…

3. Giảm thuế nhập khẩu linh kiện ôtô về 0%

Từ 1/1/2018, sẽ áp thuế ưu đãi 0% đối với linh kiện ôtô nhập khẩu (nhóm hàng 98.49) trong biểu thuế.

Vừa qua, Chính phủ đã ký Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Trong đó chính thức thông qua việc áp thuế ưu đãi 0% đối với linh kiện ôtô nhập khẩu (nhóm hàng 98.49) trong biểu thuế, áp dụng từ 1/1/2018. Đối tượng được áp dụng chương trình ưu đãi thuế là các doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô theo quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải cam kết sản xuất, lắp ráp xe ôtô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 (giai đoạn từ 2018 đến 2021) và Euro 5 (từ năm 2022 trở đi) và đạt đủ sản lượng quy định theo các tiêu chí về sản lượng và mẫu xe.

4. Thay đổi thuế đối với ôtô đã qua sử dụng

Các mẫu xe qua sử dụng sẽ có mức thuế mới từ 1/1/2018.

Bên cạnh việc các linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm hàng 98.49 trong biểu thuế nhập khẩu sẽ áp dụng mức thuế suất ưu đãi là 0% từ ngày 1/1/2018 , Nghị định số 125/2017/NĐ-CP cũng sửa đổi thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo hướng tăng mức thuế nhập khẩu đối với xe đã qua sử dụng phù hợp với mức cam kết WTO đối với xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, giữ nguyên thuế suất đối với xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở lên và xe ô tô tải đã qua sử dụng.

Cụ thể, mức thuế tuyệt đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xy-lanh không quá 1.000cc (nhóm 87.03) là 10.000 USD/chiếc, tăng gấp đôi so với hiện nay.

Cũng theo Nghị định sửa đổi, mức thuế hỗn hợp đối với xe ô tô, kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung, SUV và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van có dung tích xy-lanh trên 1.000cc (nhóm 87.03) là 200% hoặc 150% + 10.000 USD, lấy theo mức thấp nhất.

Mức thuế hỗn hợp đối với các dòng xe khác thuộc nhóm xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xy-lanh trên 1.000cc là giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng nhân với mức thuế suất của dòng thuế xe ô tô mới cộng 10.000 USD với xe trên 1.000cc nhưng không quá 2.500cc và cộng 15.000USD với xe trên 2.500cc.

Đối với xe ô tô từ 10 - 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02, mức thuế bằng giá tính thuế xe ôtô đã qua sử dụng nhân với mức thuế suất của dòng thuế xe ôtô mới cộng 10.000 USD với xe trên dưới 2.500cc và cộng 15.000 USD với xe từ 2.500cc trở lên.

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt tính theo dung tích xi-lanh

Với việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt tính theo dung tích xi-lanh thì nhiều mẫu xe cỡ nhỏ sẽ được hưởng lợi.

Kể từ 1/1/2018, theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, các mẫu xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xy-lanh từ 2.0L trở xuống sẽ được giảm 5% thuế tiêu đặc biệt.

Cụ thể, các mẫu xe dùng động cơ dung tích xi-lanh từ 1.500 cc trở xuống áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 35% thay vì 40% như năm 2017. Các mẫu xe có dung tích xy-lanh từ 1.5L – 2.0L giảm còn 40% thay vì 45% như trước.

Ngược lại, các mẫu xe sử dụng động cơ có dung tích xi-lanh lớn hơn phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn so với năm 2017. Như, động cơ có dung tích xi-lanh trên 2.500 cc - 3.000 cc chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 60%, tăng 5% so với năm 2017. Các loại dung tích xi-lanh khác chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, trong đó loại động cơ dung tích xi-lanh trên 6.000 CC chịu mức cao nhất 150%.

6. Không kiểm định ôtô không đạt chuẩn khí thải Euro 4

Từ 1/1/2018 xe không đạt chuẩn Euro 4 trở lên sẽ không được kiểm định. (Ảnh: KT).

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 436 ngày 28/3/2017 và của Bộ GTVT về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe gắn máy, từ 1/1/2018, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ dừng tiếp nhận đăng kiểm, cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe ôtô sản xuất, lắp mới hoặc nhập khẩu mới, sử dụng nhiên liệu diesel có mức khí thải không đạt tiêu chuẩn Euro 4 trở lên.

Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel, các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ôtô phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017. Sau thời điểm này nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu phương tiện.

7. Xử phạt người ngồi sau trên ôtô không thắt dây an toàn

Xử phạt người ngồi sau trên ôtô không thắt dây an toàn từ 1/1/2018.

Theo Nghị định 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, kể từ ngày 1/1/2018, nếu ngồi ghế sau trên ô tô mà không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 5 phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy và hành vi chở người trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Như vậy, thay vì chỉ xử phạt người lái và người ngồi hàng ghế trước không thắt dây an toàn như hiện nay, kể từ ngày 1/1/2018, quy định này sẽ áp dụng với tất cả vị trí có trang bị dây an toàn trên xe./.

