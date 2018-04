Cận cảnh Toyota Avalon 2019 có giá từ 35.000 USD

Sau khi được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Detroit (Mỹ) vào tháng 1/2018, mới đây, Toyota đã chính thức công bố giá bán cho các phiên bản của mẫu Avalon 2019. Cụ thể, Avalon 2019 có giá khởi điểm từ 35.500 USD cho phiên bản XLE V6, bản XLE hybrid có giá từ 36.500 USD. Còn các phiên bản XSE giá 38.000 USD (xăng), XSE hybrid có giá 39.000 USD. Phiên bản Limited có giá 41.800 USD (xăng) và Limited hybrid 42.800 USD, trong khi bản cao cấp nhất - Touring xăng V6 có giá 42.200 USD. Về thiết kế, Avalon 2019 dài hơn, rộng hơn và thấp hơn người tiền nhiệm và được phát triển trên platform TNGA (Toyota New Global Architechture) của Toyota. Phần đầu xe nổi bật với những đường cắt góc cạnh, hình khối ở lưới tản nhiệt, hốc gió trước. Cụm đèn pha LED thiết kế nhỏ, mạnh nhưng sắc nét. Phiên bản XLE và Limited sở hữu ngoại hình với lưới tản nhiệt màu xám đậm cùng đường viền crom. Còn bản XSE và Touring có lưới tản nhiệt đen bóng, la-zăng, chụp gương khác biệt, cánh gió gắn trên nắp khoang hành lý màu đen và bộ khuếch tán gió đặt thấp. Đuôi xe cũng được trang bị đèn hậu LED nối liền với dòng chữ "Avalon" ở chính giữa. Cản dưới thể thao với cặp ống xả đặt đối xứng. Đối với phiên bản XSE và Touring, phần đuôi xe của Avalon 2019 cũng được điều chỉnh với hệ thống ống xả kép, đuôi gió liền cốp màu đen và bộ khuếch tán gió đặt thấp. Cùng với những thay đổi ở ngoại thất, nội thất xe cũng được điều chỉnh. Cụm điều khiển trung tâm tích hợp màn hình cảm ứng kích thước 9 inch, sạc không dây chuẩn Qi, 5 cổng USB và màn hình đa thông tin 7 inch phía sau vô lăng. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm màn hình HUD 10 inch để theo dõi thông tin để người lái dễ theo dõi các thông số kỹ thuật khi xe vận hành. Hệ thống loa JBL tiêu chuẩn trên bản Limited và Touring. Các ghế ngồi được bọc da cao cấp. Hệ thống Apple CarPlay, chất liệu gỗ Yamaha, các chi tiết nhôm ở khoang cabin cũng sẽ được trang bị trên Avalon 2019. Avalon 2019 cũng được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense P (TSS-P) tiêu chuẩn với cảnh báo trước va chạm (kèm chức năng phát hiện khách bộ hành), kiểm soát hành trình bằng ra-đa ở tất cả dải tốc độ, cảnh báo chuyển làn đường với hỗ trợ đánh lái và đèn pha tự động. Những công nghệ an toàn khác như kiểm soát điểm mù với cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau… Về động cơ, khách hàng có thể chọn 2 phiên bản: 3.5L V6 công suất 301 mã lực, mô-men xoắn 362 Nm và 2.5L hybrid 215 mã lực kèm mô-tơ điện 650V cùng hộp số CVT. Avalon sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như: Buick Lacrosse, Ford Taurus, Chevrolet Impala, Hyundai Azera và Kia Cadenza.

Sau khi được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Detroit (Mỹ) vào tháng 1/2018, mới đây, Toyota đã chính thức công bố giá bán cho các phiên bản của mẫu Avalon 2019. Cụ thể, Avalon 2019 có giá khởi điểm từ 35.500 USD cho phiên bản XLE V6, bản XLE hybrid có giá từ 36.500 USD. Còn các phiên bản XSE giá 38.000 USD (xăng), XSE hybrid có giá 39.000 USD. Phiên bản Limited có giá 41.800 USD (xăng) và Limited hybrid 42.800 USD, trong khi bản cao cấp nhất - Touring xăng V6 có giá 42.200 USD. Về thiết kế, Avalon 2019 dài hơn, rộng hơn và thấp hơn người tiền nhiệm và được phát triển trên platform TNGA (Toyota New Global Architechture) của Toyota. Phần đầu xe nổi bật với những đường cắt góc cạnh, hình khối ở lưới tản nhiệt, hốc gió trước. Cụm đèn pha LED thiết kế nhỏ, mạnh nhưng sắc nét. Phiên bản XLE và Limited sở hữu ngoại hình với lưới tản nhiệt màu xám đậm cùng đường viền crom. Còn bản XSE và Touring có lưới tản nhiệt đen bóng, la-zăng, chụp gương khác biệt, cánh gió gắn trên nắp khoang hành lý màu đen và bộ khuếch tán gió đặt thấp. Đuôi xe cũng được trang bị đèn hậu LED nối liền với dòng chữ "Avalon" ở chính giữa. Cản dưới thể thao với cặp ống xả đặt đối xứng. Đối với phiên bản XSE và Touring, phần đuôi xe của Avalon 2019 cũng được điều chỉnh với hệ thống ống xả kép, đuôi gió liền cốp màu đen và bộ khuếch tán gió đặt thấp. Cùng với những thay đổi ở ngoại thất, nội thất xe cũng được điều chỉnh. Cụm điều khiển trung tâm tích hợp màn hình cảm ứng kích thước 9 inch, sạc không dây chuẩn Qi, 5 cổng USB và màn hình đa thông tin 7 inch phía sau vô lăng. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm màn hình HUD 10 inch để theo dõi thông tin để người lái dễ theo dõi các thông số kỹ thuật khi xe vận hành. Hệ thống loa JBL tiêu chuẩn trên bản Limited và Touring. Các ghế ngồi được bọc da cao cấp. Hệ thống Apple CarPlay, chất liệu gỗ Yamaha, các chi tiết nhôm ở khoang cabin cũng sẽ được trang bị trên Avalon 2019. Avalon 2019 cũng được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense P (TSS-P) tiêu chuẩn với cảnh báo trước va chạm (kèm chức năng phát hiện khách bộ hành), kiểm soát hành trình bằng ra-đa ở tất cả dải tốc độ, cảnh báo chuyển làn đường với hỗ trợ đánh lái và đèn pha tự động. Những công nghệ an toàn khác như kiểm soát điểm mù với cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau… Về động cơ, khách hàng có thể chọn 2 phiên bản: 3.5L V6 công suất 301 mã lực, mô-men xoắn 362 Nm và 2.5L hybrid 215 mã lực kèm mô-tơ điện 650V cùng hộp số CVT. Avalon sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như: Buick Lacrosse, Ford Taurus, Chevrolet Impala, Hyundai Azera và Kia Cadenza.