Điểm danh những xế sang biển đẹp ở đất Bình Dương

Nổi bật trong bộ sưu tập xe ở Bình Dương đó là chiếc Rolls-Royce Phantom EWB, xe được đưa về Bình Dương từ năm 2013 và sau lấy biển số tiến khá đẹp 61A-007.89. Bentley Mulsanne chính hãng lên tới hơn 30 tỷ đồng vừa đưa được về Bình Dương và đang chờ ra biển. Porsche Panamera Turbo 2017 được giới thiệu tại triển lãm VIMS 2016 cũng nhanh chóng đưa về Bình Dương. Để lăn bánh trên đường chủ xe đã bỏ ra hơn 15 tỷ đồng. Mẫu xe thể thao từng là sức hút một thời BMW I8 cũng được đưa về một gara ở Bình Dương. Mẫu xe của Mercedes cũng đáng chú ý là Maybach S600 cũng rất được đại gia Bình Dương ưa chuộng. Đã có 3 xe được đưa về. Cặp đôi Porsche Cayenne cùng Mercedes Maybach S600 biển đẹp. BMW 750Li 2017 sở hữu biển số cực" khủng". Ford F-150 Raptor 2017 màu xanh đặc biệt cũng được một thiếu gia Bình Dương đưa về với lựa chọn riêng biệt. Cặp đôi Ford F-150 limited song hành cùng nhau. Lexus LX570 hầm hố hơn với body kit của Wald International cùng biển số đi kèm "chất" không kém 61A-399.99 Mercedes CLA45 Shotting Brake Orange Edition One cực hiếm cũng xuất hiện tại đất Bình Dương. Chevrolet Camaro LT 2107 với ngoại thất vàng nổi bật. Khủng long Mỹ Cadillac Escalada 2017 cũng xuất hiện tại Bình Dương. Range Rover Autobiography LWB cũng rất được các đại gia Bình Dương ưa chuộng. Maserati Levante được nhập khẩu chính hãng cũng đưa về nhập đất Bình Dương. Đối thủ của Camaro là Ford Mustang rất được đại gia Bình Dương yêu thích. So với đối thủ thì số lượng Ford Mustang lên tới 3 xe còn so với Camaro là 1 xe.

