Doanh số tiêu thụ ôtô Nhật Bản giảm mạnh tại Hàn Quốc

Theo số liệu ngành công nghiệp Hàn Quốc công bố ngày 4/9, doanh số bán ra của ô tô thương hiệu Nhật Bản tại thị trường Hàn Quốc giảm mạnh trong tháng 8/2019, nguyên nhân chủ yếu là do người tiêu dùng có tâm lý tẩy chay hàng hóa Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đang căng thẳng.

Trong tháng 8/2019, Toyota chỉ bán được 1.398 xe tại Hàn Quốc.

Tập đoàn ô tô Toyota và các nhà sản xuất ô tô khác của Nhật Bản đã chứng kiến doanh số của mình tại Hàn Quốc giảm xuống còn 1.398 xe trong tháng 8/2019 tức giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng thương hiệu xe cao cấp của Toyota là Lexus bán chạy nhất tại Hàn Quốc với doanh số đạt 603 xe trong tháng 8/2019, tăng 7,7% so với năm trước, nhưng giảm 39% so với tháng 7/2019.

Quyết định của Nhật Bản vào tháng 7/2019 về việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu mà Hàn Quốc sử dụng để sản xuất chất bán dẫn và màn hình hiển thị đã gây ra phản ứng dữ dội của người tiêu dùng tại Hàn Quốc, với việc người tiêu dùng tẩy chay các sản phẩm của Nhật Bản như bia, quần áo, xe cộ và tour du lịch sang nước láng giềng này./.