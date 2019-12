Giá xe liên tục giảm, nhưng thị trường ô tô vẫn không mấy khả quan

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 11/2019, các thành viên VAMA bán ra tổng cộng 29.846 xe, bao gồm 22.312 xe du lịch, 7.203 xe thương mại và 331 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch tăng 4%, xe thương mại giảm 0,3% và xe chuyên dụng giảm 9% so với tháng trước.

Còn xét về nguồn gốc, xe sản xuất lắp ráp chiếm 16.595 chiếc - tăng 1% so với tháng trước, xe nhập khẩu là 13.251 xe - tăng 5% so với tháng trước.

Trong tháng 11/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.846 xe.

Cộng dồn 11 tháng của năm 2019, doanh số các thành viên VAMA mới chỉ tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng tăng trưởng 30%. Trong đó, xe sản xuất lắp ráp tăng nhẹ 13%, đáng chú ý là sự bứt phá của xe nhập khẩu khi tăng tới 98%. Xe ô tô du lịch tăng 23%, xe thương mại giảm 3,9% và xe chuyên dụng giảm 27% so với cùng kì năm ngoái.

Dù nhiều hãng đã liên tục đưa ra các chương trình giảm giá, ưu đãi... suốt thời gian qua, nhưng với tình hình kinh doanh như hiện nay, việc các thành viên của VAMA đạt được mục tiêu tăng trưởng 30% trong năm 2019 sẽ rất khó.

Theo các chuyên gia, chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm 2019 và đây là dịp mà nhu cầu mua sắm xe đang ở mức cao, cộng với việc các hãn, đại lý liên tục đưa ra những chương trình giảm giá, ưu đãi nhưng để đạt được mức tăng trương 30% toàn thị trường là điều khó khả thi.

Dự tính, tình hình giảm giá xe sẽ còn tiếp tục kéo dài đến cả những tháng tới và cả sau Tết Nguyên đán 2020./.