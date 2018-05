Hình ảnh Ferrari 488 độ bodykit MISHA giá hơn 1 tỷ đồng

Ngoài bộ bodykit trị giá hơn 1 tỷ đồng, xe còn được trang bị mâm PUR đa chấu, ống xả Akrapovic và bộ decal màu đỏ nổi bật. Bộ bodykit do Misha Design sản xuất cho Ferrari 488 GTB lấy cảm hứng từ mẫu hypercar LaFerrari. Nhiều chi tiết ở đầu xe được vuốt nhọn, thêm nhiều chi tiết kế khí động học. Phần giữa ca-pô được ốp carbon. Líp trước được làm hoàn bằng sợ carbon giúp tăng tính khí động học. Đi cùng là logo ngựa chồm quen thuộc của Ferrari bên trong. Mâm xe đa chấu do hãng PUR sản xuất. Đuôi xe được thiết kế lại với phần khuếch tán được làm lớn hơn. Xe còn có hai đường sọc giữa đuôi xe giống LaFerrari. Cánh gió nhỏ cố định được làm hoàn toàn bằng carbon. Ở LaFerrari, cánh gió sẽ chủ động kích hoạt khi ở điều kiện thích hợp. Xe sử dụng động cơ 3.9L tăng áp kép, sản sinh công suất 660 mã lực và mô-men xoắn 760Nm. Tất cả sức mạnh truyền qua hộp số ly hợp kép 7 cấp đến bánh sau. Ferrari 488 GTB có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 330 km/h Ống xả Akrapovic tạo âm thanh uy lực hơn so với âm thanh của ống xả tiêu chuẩn của xe. Cùng với đó, xe còn được dán hai sọc cờ Ý bên hông. Chi tiết đen được tách biệt với phần màu đỏ bằng đường chỉ trắng bắt mắt.

