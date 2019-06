Lotus sẽ ra mắt siêu xe chạy điện vào tháng sau

Tháng trước, hãng sản xuất xe thể thao hạng nhẹ Lotus đã công bố kế hoạch hợp tác cùng đơn vị phát triển của đội đua Williams nhằm phát triển một mẫu siêu xe điện với tên gọi Lotus Type 130.

Đây cũng là chiếc xe mới hoàn toàn duy nhất của thương hiệu này trong vòng một thập kỷ qua, xe sẽ được ra mắt vào ngày 16/7 tới đây, tại một sự kiện đặc biệt diễn ra ở London (Anh).

Theo Lotus, đã có rất nhiều khách hàng tỏ vẻ thích thú và quan tâm đến chiếc Type 130 của hãng mặc dù hãng chỉ sản xuất đúng 130 chiếc xe này. Số lượng xe sản xuất cùng con số 130 trong tên gọi của mẫu xe này tượng trưng cho số lượng mẫu xe mang tên "Type" trong suốt lịch sử 71 năm sản xuất xe và đua xe của hãng.

Chiếc siêu xe chạy điện đầu tiên của Lotus sẽ được hãng sản xuất tại chính nhà máy Norfolk, Anh Quốc. Lotus cung tuyên bố mẫu xe của họ sẽ tiếp tục trở thành chiếc xe thương mại kế nhiệm hoàn hảo trong việc giới thiệu công nghệ và thay đổi cuộc chơi về mặt kỹ thuật trong cả xe phổ thông lẫn xe đua.

Mới đây, một đoạn clip mô tả phần nắp động cơ của Lotus Type 130 được chính hãng xe công bố. Qua đoạn clip, ta có thể thấy được vị trí đặt cổng sạc, vị trí của động cơ cũng như huy hiệu Lotus có khả năng phát sáng.

Những số liệu của xe vẫn đang được Lotus giấu kín, tuy nhiên, một số giấy đăng ký, báo cáo cho thấy xe sẽ có chiều dài gần tương đương với Lotus Evora (4.385 mm) nhưng rộng hơn mẫu xe này. Chiếc xe cũng được dự kiến sản sinh công suất lên đến hơn 1.000 mã lực đến từ động cơ điện, sử dụng hệ dẫn động bốn bánh. tầm hoạt động sẽ vào khoảng hơn 300 km và khách hàng có thể nhận được xe vào ngay đầu năm sau.

Có vẻ như vấn đề lớn nhất mà Lotus gặp phải ở thời điểm hiện tại với mẫu xe này là do viên pin phát sinh trọng lượng ngoài dự tính, tuy nhiên, CEO Phil Pophan đã trấn an người hâm hộ: "Có những lợi ích riêng biệt của xe điện, chắc chắn về mặt khí động học và trọng tâm có thể thấp. Chúng tôi cần hiểu nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn lái xe trong 20 phút trên đường đua, bạn có cần phải sở hữu cả bộ pin không?". Với lời trấn an này, có vẻ như Lotus sẽ tìm đến giải pháp pin có thể tháo rời để giảm một phần trọng lượng khi chủ nhân của xe sử dụng nó trên đường đua./.