1. Honda Civic 1.0 VTEC: Đây là một trong những động cơ 3 xi lanh mạnh mẽ nhất mà nhiều người có thể mua lúc này. Nó sản sinh công suất 120 mã lực tại vòng quay 5.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 200Nm. Trên chiếc Civic hatchback mới nhất, động cơ 1.0 L này khiến chiếc xe cảm thấy nhẹ nhàng và có thể đạt vận tốc 100 km/h trong 10.9 giây và vận tốc tối đa đạt 203 km/h. Theo nhà sản xuất, nó chỉ sử dụng 5,1 l/100km trên chu trình kết hợp. 2. Peugeot 308 1.2 Puretech: Động cơ PureTech, tăng áp, 3 xi lanh 1.2 L của Peugeot tập trung vào sự tinh tế bởi vậy động cơ này không hề gây ồn ảo. Đây không phải là một động cơ thể thao, nó tập trung vào sự hiệu quả. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó ở mức 5,2 L/100km. Động cơ này có khả năng tăng tốc đến 100 km/h trong 9,8 giây và đạt vận tốc tối đa 206 km/h. Đây không phải là một động cơ thể thao nhưng nó nhẹ và đem lại hiệu suất tốt kết hợp với khả năng xử lý tốt của chiếc hatchback, mang lại trải nghiệm lái thú vị. 3. Mini Cooper 133 mã lực/ 220 Nm: Động cơ này có thể khiến cho một chiếc MINI 3 cửa tăng tốc tới 100 km/h chỉ trong 7,9 giây và sau đó đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Đây có lẽ là một trong những động cơ mạnh mẽ nhất trong danh sách này nhưng cũng là một trong những chiếc xe kém tinh tế nhất. Trải nghiệm của người lái chiếc MINI với động cơ này là nó thực sự rung, ảnh hưởng đến cả vô lăng và lẫy số. Tuy nhiên hiệu suất, tiếng ồn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe thực sự tốt: 5l/100km. 4. Ford Fiesta ST Line 1.0 EcoBoost: Ford sở hữu động cơ 1.0 L EcoBoost 140 mã lực được sử dụng trên chiếc Fiesta đã được một vài năm. Tuy có mô men xoắn không được ấn tượng lắm so với các đối thủ: 180 Nm nhưng chiếc Fiesta có khả năng tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 9 giây và đạt vận tốc tối đa 202 km/h. Với hệ thống ống xả tiêu chuẩn nhà máy, động cơ này không quá ồn cùng với những cải tiến và điều chỉnh trên chiếc Fiesta mới, nó thực sự yên tĩnh khi so với các động cơ 3 xi lanh khác. 5. Volvo XC40 1.5 L T3: Volvo chỉ trang bị cho chiếc XC40 của mình động cơ 3 xi lanh 1.5 L với công suất 156 mã lực và mô men xoắn 265 Nm. Chiếc XC40 với động cơ 3 xi lanh mới này có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 9,4 giây và đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Những người đánh giá đã từng thử chiếc xe này cho biết động cơ mạnh mẽ đáng ngạc nhiên – động cơ T3 mới không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc vận hành chiếc XC40. 6. Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost: Đây thực sự là động cơ 3 xi lanh thực tế nhất ngày nay. Chiếc Ford Fiesta ST với động cơ EcoBoost 1.5 L sản sinh công suất 200 mã lực và mô men xoắn cực đại 290 Nm. Hiệu suất siêu ấn tượng – Ford tuyên bố chiếc Fiesta ST được trang bị động cơ mới này có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 6,5 giây với vận tốc tối đa 232 km/h. 7. BMW i8: Một trong những chiếc xe hybrid plug in đầu tiên trên thế giới, có động cơ bao gồm động cơ điện và động cơ 3 xi lanh 1.5 L giống như trên chiếc MINI Cooper. Khi không có động cơ điện, động cơ 3 xi lanh 1.5 L này sản sinh công suất 231 mã lực và mô men xoắn 320 Nm. Cùng với sự hỗ trợ của động cơ điện ở trước và sau, i8 có tổng công suất 354 mã lực và mô men xoắn cực đại 550 Nm. Những con số này cho phép chiếc xe có thể tăng tốc tới 100 km/h chỉ trong 4,4 giây, nhanh hơn bất cứ chiếc xe nào trong danh sách. Tuy nhiên nó không thực sự được tính bởi nó có thêm sự trợ giúp đến từ động cơ điện nhưng ngay cả khi hoạt động đơn lẻ, nó vẫn đủ khả năng để đứng đầu trong danh sách này.

