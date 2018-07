Rao bán Bugatti Chiron với giá “khủng” 87 tỷ đồng

Với những người có đủ tiền để mua được Bugatti Chiron, họ chắc chắn không muốn phải đợi tới 2 năm cho chiếc xe, vậy giải pháp là gì? May mắn thay, Bugatti tổ chức buổi bán xe bất ngờ với mẫu Chiron trên ảnh, hiện đang được bán tại đại lý Semco Cars tại Munich (Đức), và là một chiếc xe đặc biệt hấp dẫn với mức giá 3,8 triệu USD (khoảng 87,5 tỷ đồng) Màu sơn của chiếc Chiron này là sự kết hợp giữa tông màu Atlantic Blue Metallic với French Blue Uni, đi cùng là bộ la-zăng đen/bạc và bộ kẹp phanh màu xanh. Tuy nhiên, màu sắc của chiếc xe hiện được bày bán quá sáng chói so với mẫu trưng bày tại Triển lãm Geneva. Và nó được đánh giá là không thực sự phù hợp với một mẫu xe như Chiron. Những mẫu Chiron màu đen hay bạc sẽ có phần quyến rũ hơn. Nội thất bên trong của xe thể hiện sự đỉnh cao. Không gian nội thất xe được bao trùm bởi da màu be sang trọng cùng với những yếu tố màu đen và các chi tiết từ nhôm, sợi carbon làm điểm nhấn. Tất nhiên, lợi thế bán hàng quan trọng của mẫu Chiron này chính là bạn có thể sở hữu nó ngay lập tức chứ không phải đợi tới 2 năm, vì vậy dù màu sơn có quá sáng thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới độ hấp dẫn của chiếc xe này.

