Tổng thống Mỹ có thể sẽ không đánh thuế ô tô nhập khẩu châu Âu

Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc việc không áp dụng thuế đối với các phương tiện nhập khẩu từ EU sau khi tổ chức các “cuộc đối thoại tốt” với các nhà sản xuất ô tô châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hồi tháng 5/2019, Nhà Trắng đã đồng ý trì hoãn thuế quan đối với hàng nhập khẩu EU trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, trong khi Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận vào tháng trước để tránh mức thuế như vậy, EU vẫn chưa đạt được thỏa thuận tương tự với chính quyền Donald Trump, theo báo cáo của Bloomberg.

Sau cùng, có thể Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không đánh thuế ô tô nhập khẩu từ châu Âu.

“Hy vọng của chúng tôi là những cuộc đàm phán với các công ty cá nhân về kế hoạch đầu tư vốn của họ sẽ mang lại đủ kết quả mà không cần phải hiệu lực toàn bộ 232, thậm chí một phần hiệu lực cũng không cần thiết”, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên TV vào cuối tuần qua.

“Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện rất tốt với những người bạn châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc của chúng tôi, và đó là những ngành sản xuất ô tô chính” - ông Wilbur Ross cho biết thêm.

Hàn Quốc cũng được miễn bất kỳ mức thuế nào trong tương lai kể từ khi đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Hàn (KORUS) năm ngoái.

Theo như những gì EU lo ngại, họ duy trì ý kiến rằng những chiếc xe được sản xuất trong biên giới của họ không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia của Mỹ và do đó cũng nên được miễn thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đã áp thuế thép và nhôm đối với EU, biện minh đó là một biện pháp an ninh quốc gia.

Năm ngoái, Tổng thống Trump đã thẳng thừng bác bỏ một đề nghị từ Liên minh châu Âu để mức thuế bằng 0 vì cho rằng đề xuất này không đủ tốt. Sau đó, ông tiếp tục so sánh EU với Trung Quốc, nói rằng “họ tệ ngang với Trung Quốc, chỉ nhỏ hơn”./.