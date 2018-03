Vinfast công bố mẫu ô tô điện và ô tô cỡ nhỏ được chọn nhiều nhất

Cuộc thi “Chọn xế yêu cùng VINFAST – 2” công bố 36 mẫu xe gồm 17 mẫu xe điện và 19 mẫu xe cỡ nhỏ, do 4 nhà thiết kế ô tô hàng đầu thế giới là Ital Design, One One Lab, Pininfarina, Torino Design thực hiện riêng cho VINFAST. Điểm chung của các thiết kế là cập nhật sát xu hướng thiết kế xe điện và xe cỡ nhỏ trên thế giới, một số mẫu còn lồng ghép tinh tế các biểu tượng Á Đông như cánh chim lạc hay đôi mắt xếch có lửa...

Mẫu xe điện IDG EV A

Chung cuộc, mẫu xe điện IDG EV A và xe cỡ nhỏ IDG ICE A đã về nhất với tỷ lệ bình chọn lần lượt là 22,8% và 21%. So với 34 mẫu còn lại, hai mẫu thiết kế trên nổi trội bởi vẻ đẹp mạnh mẽ và thời thượng. Đặc biệt, cả hai mẫu đều mang biểu tượng chữ “V” cách điệu bay lên kiêu hãnh ở đầu xe, tràn đầy cảm hứng và niềm tự hào Việt Nam. Đi sâu vào chi tiết, thiết kế xe điện IDG EV A nhấn mạnh vào chiều rộng với các đường nét dứt khoát, thể hiện phong cách thể thao, năng động. Ngược lại, thiết kế xe cỡ nhỏ IDG ICE A đề cao sự đơn giản, tinh tế nhưng không kém phần sắc sảo, khoẻ khoắn.

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết:“ Tiếp theo sự thành công của “Chọn xế yêu cùng VINFAST – 1”, chúng tôi tiếp tục đặt niềm tin vào thị hiếu người tiêu dùng. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ tạo ra những chiếc xe VINFAST hiện đại, thời thượng và tiện nghi mang đẳng cấp thế giới, mà còn phải chuyên chở được niềm tự hào xe thương hiệu Việt”.

Xe cỡ nhỏ IDG ICE A

Sau 10 ngày khởi động, chiều ngày 20/3/2018, Ban Tổ chức đã tìm được người thắng cuộc, đạt được cả hai tiêu chí: chọn đúng 2 thiết kế xe được nhiều người tham gia bình chọn nhất và trong thời gian sớm nhất. Quá trình xác định người trúng thưởng được VINFAST thực hiện công khai, minh bạch, thông qua hệ thống quản trị của website www.binhchonmauxe.vinfast.vn, dưới sự chứng kiến của đại diện Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương và đại diện khách hàng.

Kết quả, giải Nhất là 1 voucher tiêu dùng trị giá 200 triệu đồng để mua sản phẩm VINFAST đã thuộc về khách hàng Cù Hoàng Đạt, đến từ Gia Lai. Các giải thưởng giá trị khác như 2 voucher, trị giá 50 triệu đồng/voucher; 30 voucher, trị giá 10 triệu đồng/voucher và 100 thẻ VINID GiftCard trị giá 2 triệu đồng/thẻ cũng đã tìm được chủ nhân may mắn.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 24/3/2018 tại Trung tâm Ẩm thực và Hội nghị quốc tế Almaz, Hà Nội.

Theo kế hoạch, VINFAST sẽ hiện thực hoá mẫu ô tô điện và ô tô cỡ nhỏ vào cuối năm 2019, sớm hơn dự kiến gần 1 năm. Trước đó, Công ty sẽ ra mắt 2 mẫu Sedan và SUV được phát triển dựa trên thiết kế do người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất trong cuộc thi “Chọn xế yêu cùng VINFAST – 1” tại triển lãm Paris Motorshow vào tháng 10/2018 và tại Việt Nam vào tháng 12/2018.

Như vậy, chỉ trong hơn 4 tháng, VINFAST đã công bố tổng cộng 56 thiết kế cho 4 dòng xe: Sedan, SUV, ô tô cỡ nhỏ và ô tô điện, do những studio thiết kế xe hơi hàng đầu thế giới thực hiện. Hiện tại, Công ty đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục công việc theo đúng tiến độ, như xây dựng nhà máy tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng), ký kết với với các đối tác lớn trên thế giới trong việc tạo dựng nhà xưởng, phát triển xe mẫu và sản xuất xe./.