10 mẫu sạc điện thoại trên ô tô phổ biến nhất hiện nay

1. Maxboost 24W Car Charger - Author's Pick: Bộ sạc Maxboost được thiết kế đặc biệt cho những người "bận rộn" để giúp họ sạc điện thoại khi đang di chuyển. Bộ sạc này tương thích với nhiều loại thiết bị bao gồm: iPad, iPhone, iPod, Galaxy, HTC, Blackberry, máy nghe nhạc MP3, máy ảnh kỹ thuật số, PDA và tất cả các loại điện thoại di động. Nó yêu cầu nguồn điện vào 12-18V và cung cấp đầu ra 4.8A / 24W. 2. Anker Dual USB Car Charger - 24W: Anker là một trong những thương hiệu hàng đầu khi nói đến những thiết bị sạc, do đó, không có gì ngạc nhiên khi bộ sạc USB Dual 24W của họ là một trong những bộ sạc xe hơi chất lượng cao hiện đang có mặt trên thị trường. 3. Aukey Car Charger: Bộ sạc Aukey Car có đầu vào 12V hoặc 24V và bạn có thể sạc nhiều thiết bị cùng một lúc nhờ cổng sạc kép với đầu ra là 5V và 2.4A. Thiết bị tương thích với tất cả các loại máy tính bảng, điện thoại thông minh android hay các sản phẩm của Apple. 4. Maxboost Quick Charge 30W 2.0 Car Charger: Vừa qua, Maxboost đã ra mắt thêm một thiết bị sạc nhanh chất lượng cao khác. Bộ sạc xe hơi 30W của họ đã nhận được giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất Qualcomm. Với đầu ra Quick Charge 2.0, nó sẽ sạc giảm thời gian sạc trung bình đi 25% cho tất cả các thiết bị Qualcomm. 5. RAV Power 24W USB Car Charger: Để giúp bạn nạp đầy các thiết bị khi đang di chuyển, RAV đã giới thiệu bộ sạc USB Power siêu nhanh. Thiết bị có thiết kế mỏng và nhỏ. Bộ sạc được phủ một hợp kim nhôm với kích thước 2,32 x 0,98 x 0,98 inch. Điều này giúp có một sức mạnh vượt trội với đầu ra 4.8A. 6. AmazonBasics Micro USB Universal Car Charger dành cho Android: Đây là một bộ sạc khá cồng kềnh nhưng nó có thể dễ dàng sử dụng cho hầu hết các thiết bị đi kèm với một cổng Micro USB như Samsung, máy tính bảng, Nexus và thậm chí cả máy nghe nhạc Kindle và MP3 của bạn. 7. Anker Quick Charge 3.0 39W Dual USB Car Charger: Bộ sạc nhanh Anker 39W là lựa chọn hoàn hảo để nạp năng lượng cho 2 thiết bị cùng một lúc ở tốc độ cao. Nó có tính năng Quick Charge 3.0, hiệu quả hơn nhiều so với khả năng sạc nhanh của Maxboost’s 2.0. Chính xác hơn, nó có thời gian nhanh hơn tới 80% so với bộ sạc thông thường của bạn. 8. Nekteck USB Type C Car charger: Bộ sạc USB của NekTeck có cáp USB 3.1 C cao cấp với đầu nối loại C có thể đảo ngược. Thêm vào đó là cổng USB A có thể hỗ trợ sạc những thiết bị không phải USB-C với tốc độ nhanh hơn là 5.4A. Công nghệ Smart Sense IC giúp mỗi cổng xác định chính xác số thiết bị được lắp và sau đó tối đa hóa tốc độ sạc. 9. RAVPower Car Charger 24W 4.8A Mini Dual USB Car Adapter: Bộ sạc này có đầu ra 4.8A và yêu cầu nguồn điện 12V/24V trong xe của bạn. Với công nghệ iSmart 2.0, nó sẽ phân tích thiết bị của bạn và sau đó điều chỉnh điện áp phù hợp. Điều này là hoàn hảo cho các thiết bị "nhạy cảm" như iPhone và iPad. Nó cũng được trang bị 2 cổng 2.4 A USM đủ để sạc các thiết bị có công suất cao hơn. 10. Samsung EP-LN920BBEGUS Fast Charge Dual-Port Car Charger: Samsung là một trong những nhà sản xuất điện thoại di động chất lượng cao nhất. Công nghệ sạc nhanh của Samsung là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay.

