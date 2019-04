BMW Motorrad C 400 X và C 400 GT 2019 ra mắt tại Malaysia

Kiểu dáng của C 400 X khá gồ ghề, được dựa theo các chi tiết thiết kế từ mẫu GS, còn C 400 GT có ngoại hình giống mẫu RE-series. Tốc độ tối đã được BMW công bố là 139 km/h đối với C 400 X và 136 km/h với C 400 GT.