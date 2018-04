Cận cảnh Honda Future FI 125cc giá từ 30,19 triệu đồng

Ngày 26/4, Honda Việt Nam (HVN) chính thức ra mắt mẫu xe số thế hệ mới Future FI 125cc 2018. Future FI 125cc mới được tinh chỉnh toàn diện đến từng chi tiết về mặt ngoại quan. Điểm nhấn nổi bật là những đường cong dọc thân xe cùng thiết kế liền khối mạnh mẽ, mang lại tổng thể lịch lãm. Ở Future FI 125cc mới, hệ thống đèn pha LED hoàn toàn mới. Hình dạng đèn cũng được thiết kế lại giúp cường độ ánh sáng mạnh, tiết kiệm ắc quy hơn, an toàn khi đi vào ban đêm, nhìn rõ xe đi ngược chiều và tuổi thọ bóng dài hơn so với bóng đèn halogen truyền thống. Ngoài ra Honda Mặt đồng hồ mới với thiết kế cao cấp cũng là điểm nhấn giúp Future FI 125cc mới khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe số thông thường khác, giúp người lái dễ dàng quan sát. Cụm công tắc bên phải tay lái là hệ thống khởi động và đèn xe. Bên trái là còi, xi-nhan và công tắc pha-cốt. Cụm đèn hậu cũng được điều chỉnh với thiết kế gọn gàng, sắc nét. Cốp chứa đồ phía dưới yên xe cũng được mở rộng đủ để chứa mũ bảo hiểm cả đầu. Xe có hai phiên bản vành nan hoa và vành đúc thể thao đi cùng phanh đĩa phía trước và phuộc trước là dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực. Còn phía sau là phanh tang trống và lò xo trụ, giảm chấn thủy lực. Đi cùng là lốp trước 70/90 - 17 M/C 38P và lốp sau 80/90 - 17 M/C 50P. Xe được thiết kế yên liền với chiều cao 756 mm, trọng lượng khô là 105 - 106 kg cùng bình xăng dung tích 4,6 lít. Xe được trang bị động cơ 125cc 4 số tròn với hệ thống phun xăng điện tử nay được kết hợp với thiết kế lọc gió mới mang lại khả năng tăng tốc tốt hơn, nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Các yếu tố như công suất tối đa, mô-men xoắn cực đại cũng được cải thiện so với thế hệ trước. Future Fi 125cc 2018 sẽ có mặt tại các đại lý Honda kể từ ngày 5/9/2018, phiên bản vành nan hoa có giá 30,19 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị phanh đĩa và vành đúc sẽ có giá 31,19 triệu đồng. Xe được áp dụng chế độ bảo hành mới 3 năm hoặc 30.000 km.

