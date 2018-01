Điểm lại những mẫu xe máy bị triệu hồi nhiều nhất tại Việt Nam

1. Liberty 125 3V i.e. Đứng ở vị trí đầu tiên là sản phẩm của thương hiệu đến từ Ý - Piaggio. Cụ thể tháng 11/2017, đã có 13.052 chiếc Liberty 125 3V i.e được Piaggio Việt Nam triệu hồi để kiểm tra và nâng cấp một bộ phận ở khung chính. (Ảnh: Zing) Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là hệ thống khung ống chính của xe Liberty 125 3V i.e có có lỗi trong quá trình hàn, nên nếu sử dụng lâu dài trong điều kiện đường xá không tốt và chở quá tải thì có thể làm giảm độ cứng của khung xe. Các xe được triệu hồi lần đó được sản xuất trong thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2016. 2. Medley ABS. Ở vị trí thứ 2 vẫn là mẫu xe của Piaggio Việt Nam - Medley. Tháng 11/2017, Piaggio Việt Nam đã phải triệu hồi 3.335 chiếc Medley ABS. Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là hệ thống khung ống chính của xe Medley có có lỗi trong quá trình hàn, nên nếu sử dụng lâu dài trong điều kiện đường xá không tốt và chở quá tải thì có thể làm giảm độ cứng của khung xe. Trong vài trường hợp có thể gây nứt trong quá trình sử dụng, dẫn đến nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng. Những chiếc Medley nằm trong diện triệu hồi lần đó có thời gian sản xuất từ 2/2016 đến tháng 8/2016. 3. Yamaha YZF-R3. Mẫu xe tay côn thể thao đứng ở vị trí thứ 3 với 880 chiếc do lỗi kép là giá đỡ bình xăng có kích thước không phù hợp có thể chạm vào bình xăng. Do đó, trong quá trình vận hành, động cơ gây rung động tới bình xăng, khiến vị trí hàn bên dưới bình xăng có thể bị gãy. Trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra hiện tượng chảy xăng. Lỗi thứ hai là hệ thống điện có thể bị ngắt, làm xe chết máy khi đang chạy. Hiện tượng này xảy ra do nước lẫn tạp chất chảy vào ổ khóa và đọng lại trên bộ chuyển mạch, dẫn tới khả năng các điểm tiếp xúc bị mài mòn. Các xe bị triệu hồi lần đó được sản xuất từ tháng 6/2015 đến 6/2016, với dải số khung từ MH3RH0760FK001001 đến MH3RH0760GK001880. 4. BMW Motorrad R nine T. Tháng 10/2017, các mẫu BMW R nine T tại Việt Nam bị triệu hồi liên quan đến lỗi bu-lông nối trục xoay càng với thân xe có thể bị rơi ra trong quá trình sử dụng, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Các mẫu BMW R nine T nằm trong diện triệu hồi lần này tại Việt Nam được sản xuất từ tháng 8/2014 đến 11/2016, với số lượng là 80 chiếc. 5. BMW Motorrad R1200GS và R1200GS Adventure. Tháng 8/2017, nhà phân phối chính thức môtô mang thương hiệu BMW đã công bố đợt triệu hồi 79 chiếc BMW R 1200 GS và BMW R 1200 GS Adventure, do ống lồng giảm xóc trước và nắp đệm không kín dẫn đến rò rỉ dầu (giảm xóc), khiến hệ thống giảm xóc trước phát ra tiếng kêu và làm giảm tính năng lái, thậm chí gây ra tai nạn do khả năng chụp đầu giảm xóc trước có khả năng bị vỡ trong các điều kiện vận hành thực sự khắc nghiệt (địa hình offroad liên tục trong quãng đường dài). Các mẫu BMW R 1200 GS và BMW R 1200 GS Adventure tại Việt Nam nằm trong diện triệu hồi lần này được sản xuất từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2017.

