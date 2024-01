1 cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị bị bắt

Gia Lai: Nhân viên văn phòng đăng ký đất đai nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (28/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bị can Đỗ Minh Hiếu, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai về hành vi nhận hối lộ.