15 năm gắn bó công tác đoàn: Ngọn lửa nhiệt huyết của cán bộ công an tiêu biểu

Giữa dòng chảy sôi động của phong trào thanh niên Thủ đô, có những con người lặng lẽ cống hiến, không phô trương nhưng lại tạo nên sức lan tỏa bền bỉ bằng chính nhiệt huyết và trách nhiệm của mình. Đại úy Nguyễn Huy Hoàng – Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội – là một trong những gương mặt như thế.

Hơn một thập kỷ gắn bó với công tác đoàn, hành trình của Đại uý Hoàng, không chỉ là câu chuyện về sự trưởng thành của một cán bộ trẻ, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần dấn thân, sáng tạo và hội nhập của tuổi trẻ công an Thủ đô trong thời kỳ mới.

Từ “cái duyên” với công tác đoàn đến hành trình trưởng thành

Sinh năm 1994, trưởng thành từ Học viện Cảnh sát nhân dân, Nguyễn Huy Hoàng về nhận công tác tại Công an quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội – một môi trường vừa đặc thù, vừa giàu tính thử thách. Tại đây, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh sớm bộc lộ năng lực tổ chức, kết nối và dẫn dắt phong trào thanh niên.

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng – Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội

Sự năng động, trách nhiệm cùng tinh thần cầu thị đã giúp anh nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của Đảng ủy và tập thể đoàn viên. Anh được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn – dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành của một cán bộ Đoàn trẻ.

Công tác một thời gian, năm 2021, anh được điều động về Công an thành phố Hà Nội. Ở môi trường mới với yêu cầu cao hơn, quy mô rộng hơn, Đại úy Hoàng tiếp tục phát huy thế mạnh, góp phần đưa các phong trào đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng.

Từ những ngày đầu khoác lên mình màu áo công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng luôn thể hiện rõ vai trò của một cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, không ngừng tìm tòi những cách làm mới để đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên đi vào chiều sâu, thực chất. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh còn trực tiếp tham mưu, tổ chức nhiều chương trình, mô hình có sức lan tỏa lớn trong toàn lực lượng và cộng đồng.

Trong quá trình công tác, anh đã ghi dấu ấn đậm nét với hàng loạt công trình, mô hình thanh niên có quy mô lớn, hiệu quả thực tiễn cao. Tiêu biểu là công trình “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên không gian mạng” với hệ thống 579 nhóm cộng đồng dân cư, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, trở thành kênh kết nối, lan tỏa thông tin chính thống đến từng khu dân cư. Bên cạnh đó, mô hình “Thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn” và công trình “Hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” đã huy động hàng chục nghìn lượt đoàn viên, hỗ trợ hơn 1,4 triệu người dân tiếp cận chuyển đổi số.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, Đại úy Hoàng là một trong những nhân tố nòng cốt triển khai các chiến dịch tình nguyện quy mô lớn, góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh người chiến sĩ công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Chia sẻ về hành trình của mình, anh bộc bạch: “Tổ chức nhiều hoạt động giúp tôi phát triển các kỹ năng mềm, phục vụ công tác chuyên môn. Mỗi hoạt động là một nhịp cầu nhỏ, giúp tôi xây dựng một cây cầu vững chắc để tự tin tiếp bước, rèn luyện kỷ luật nhất, trung thành nhất và luôn tâm niệm hướng tới gần dân nhất. Tôi cảm thấy công tác Đoàn đến với tôi như một cái duyên, từ những năm tháng sinh viên tại học viện cho đến nay đã gần 15 năm vẫn được gắn bó”.

Chính “cái duyên” ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình trưởng thành của anh - từ một đoàn viên đến cán bộ đoàn chủ chốt của công an Thủ đô.

Công tác đoàn - môi trường rèn luyện toàn diện

Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, công tác đoàn không chỉ là phong trào mà còn là môi trường rèn luyện, thử thách và phát hiện nhân tố trẻ. Với Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, đây chính là “trường học thứ hai” giúp anh hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn kỹ năng lãnh đạo.

Từ những ngày đầu khoác lên mình màu áo công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng luôn thể hiện rõ vai trò của một cán bộ đoàn năng động, sáng tạo.

Từ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hiến máu nhân đạo đến phong trào xung kích bảo vệ an ninh trật tự, mỗi chương trình đều được tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điểm nổi bật là cách tiếp cận linh hoạt, không đi theo lối mòn. Anh luôn tìm kiếm phương thức mới để thu hút đoàn viên thanh niên, từ ứng dụng công nghệ trong truyền thông đến tổ chức hoạt động theo hướng trải nghiệm, gắn với chuyển đổi số – xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.

Nhờ đó, phong trào thanh niên công an Thủ đô không chỉ duy trì sức sống mà còn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, tạo dấu ấn rõ nét trong toàn lực lượng.

Nếu công tác đoàn là môi trường rèn luyện, thì tổ chức sự kiện chính là “sân khấu” để Đại úy Nguyễn Huy Hoàng thể hiện rõ nét nhất năng lực và dấu ấn cá nhân. Trong vai trò “đạo diễn”, anh cùng Ban Thanh niên Công an thành phố đã xây dựng và tổ chức thành công nhiều chương trình quy mô lớn, đặc biệt là chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân. Từ xây dựng ý tưởng, biên tập kịch bản đến điều phối, tổ chức thực hiện, anh luôn thể hiện sự chỉn chu, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi chương trình không chỉ đảm bảo tính chính trị mà còn giàu cảm xúc, tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Không chỉ đứng sau hậu trường, anh còn trực tiếp dẫn dắt nhiều chương trình với vai trò MC. Sự linh hoạt, truyền cảm, gần gũi đã góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an trẻ trung, hiện đại.

Đam mê truyền thông cũng giúp anh trở thành đồng tác giả tác phẩm phát thanh “Mệnh lệnh từ trái tim”, đoạt giải B Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 – một dấu ấn cho cách “kể chuyện” đầy cảm xúc về người chiến sĩ công an.

Một thủ lĩnh truyền cảm hứng từ thực tiễn

Đại úy Vũ Thị Lan Anh – Phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội – nhận xét: “Đồng chí Hoàng là cán bộ Đoàn rất nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn tràn đầy năng lượng. Không chỉ sáng tạo trong tham mưu, tổ chức hoạt động, đồng chí còn trực tiếp tham gia, truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên”.

Đại úy Vũ Thị Lan Anh – Phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội

Theo Đại uý Lan Anh, những mô hình, chương trình do Đại úy Hoàng triển khai đều bám sát thực tiễn, gần gũi với đoàn viên thanh niên nhưng vẫn đảm bảo tính sáng tạo, hiệu quả.

Chính sự nhiệt huyết và tinh thần tiên phong, đặc biệt trong chuyển đổi số, đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của tuổi trẻ công an Thủ đô.

Không chỉ hoạt động trong nước, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng còn ghi dấu ấn trong các chương trình giao lưu quốc tế. Anh là cán bộ Công an Hà Nội hai lần tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP), với vai trò đại biểu và sau đó là OBSC - người dẫn dắt thế hệ đại biểu trẻ.

Theo anh, OBSC không chỉ là người hỗ trợ mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, giữa các quốc gia, góp phần lan tỏa tinh thần đối thoại, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Những trải nghiệm quốc tế đã mang lại cho anh nhiều góc nhìn mới, góp phần làm phong phú thêm cách tổ chức phong trào thanh niên trong nước, đồng thời quảng bá hình ảnh tuổi trẻ Công an Thủ đô năng động, hội nhập.

15 năm gắn bó với công tác đoàn, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng là sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh của người chiến sĩ, sự năng động của người thủ lĩnh thanh niên và tinh thần sáng tạo của người làm truyền thông.

Với những đóng góp trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công an Hà Nội; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025. Và tới đây, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đoàn 26/3/2026. Với những thành tích đạt được, với Đại uý Hoàng, đó sẽ là động lực để anh tiếp tục hành trình cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ công an Thủ đô.