2 "ông trùm" sữa giả cùng bị đề nghị mức án 30 năm tù

Sáng 25/9, đại diện Viện kiểm sát đã tiến hành đề nghị mức án với 29 bị cáo trong vụ án sữa giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan.

Theo đánh giá của Viện kiểm sát, trong vụ án này bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) giữ vai trò chính, chủ mưu, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường (áo xanh lam ngồi giữa) tại phiên tòa.

Từ năm 2019 đến năm 2025, các bị cáo Cường, Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Dựa vào Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, Cường cùng các bị can trong đường dây đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, nhóm này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Mức án đề nghị cho các bị cáo

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Vũ Mạnh Cường 18-19 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 13-14 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 8-9 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp mức án mà Cường bị đề nghị là 30 năm tù (mức cao nhất với án có thời hạn).

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị đề nghị mức án từ 15 đến 16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; từ 8 đến 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; từ 8 đến 9 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Hà phải chấp hành chung cho cả 3 tội mức án 30 năm tù.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị đề nghị mức án từ 11 đến 12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; từ 6 đến 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt của 2 tội, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Kiên phải chấp hành mức án từ 17 đến 19 năm tù.

Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù treo đến 13 năm tù giam.