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Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm

Thứ Sáu, 10:05, 25/09/2026
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VOV.VN - Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm ở bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 diễn ra tại Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Sáng 25/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc giảm trách nhiệm bồi thường dân sự của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác.

Theo ghi nhận của PV, từ 7h45' xe dẫn giải các bị cáo đã có mặt tại tòa. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có đơn xin được xét xử vắng mặt tại phiên phúc thẩm. 

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Các bị cáo có mặt tại phiên xét xử phúc thẩm. (Ảnh: Võ Nam)

Trước đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. 

Các bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT);

Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, giảm mức bồi thường hoặc gỡ phong tỏa tài sản.

cuu bo truong nguyen thi kim tien xin xet xu vang mat trong phien toa phuc tham hinh anh 2
Phiên xét xử phúc thẩm tại Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội. (Ảnh: Võ Nam)

Sau khi bị tuyên án 6 năm tù tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt và cho hưởng án treo; đồng thời đề nghị tòa xem xét lại phần trách nhiệm dân sự, giảm nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỉ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
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