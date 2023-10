2 thanh niên tử vong bất thường dưới mương nước ở Hà Nội

Ngày 23/10, Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ 2 thanh niên tử vong dưới mương nước, tại địa phận cánh đồng Lại Đà, xã Đông Hội.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, rạng sáng 23/10, người dân tại khu vực phát hiện thi thể 2 nam thanh niên tử vong dưới mương nước, bên cạnh còn có một chiếc xe máy. Sau đó, người dân đã báo cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Anh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Theo lãnh đạo Công an huyện Đông Anh, vụ việc đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện để điều tra, làm rõ.