3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm: Tấm gương dũng cảm vì Tổ quốc

Ngày 14/1, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Học tập và làm theo gương dũng cảm hy sinh của 3 chiến sĩ Công an Nhân dân trong vụ Đồng Tâm. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Các liệt sĩ hy sinh trong vụ việc ở Đồng Tâm gồm có: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân. Tại buổi lễ phát động, Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sự hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ bình an, ổn định của đất nước.

"Sự hy sinh của ba chiến sĩ là tấm gương sáng cho toàn lực lượng noi theo, trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc". - Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết.

Tại buổi lễ, nhiều cán bộ, chiến sĩ không giấu được đau thương khi nhắc đến sự hy sinh của ba chiến sĩ trong vụ Đồng Tâm.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tại lễ phát động. (Ảnh: Trọng Phú)



Nói về vụ việc ở Đồng Tâm, Thứ trưởng Bộ Công an - Lương Tam Quang thông tin thêm: Các đối tượng chuẩn bị khoảng 200 quả bom xăng, dao phóng lợn cùng nhiều vũ khí nguy hiểm khác và tất cả số này tập kết ở nhà Lê Đình Kình. Trung tướng Lương Tam Quang cũng khẳng định, bản chất của vụ việc không phải là cưỡng chế, mà đó là thực hiện bắt giữ các đối tượng phạm pháp, tàng trữ chất nổ, vũ khí nguy hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

"Tối mùng 8/1, khi biết lực lượng công an chuẩn bị phương án đảm bảo trật tự an toàn tại địa bàn Đồng Tâm, Lê Đình Kình, Lê Đình Công đã triệu tập cuộc họp bàn để lên phương án tấn công lực lượng chức năng. Khi ba đồng chí công an ngã xuống hố, Lê Đình Doanh đổ xăng xuống hố châm lửa đốt, khiến ba đồng chí hy sinh" - Thứ trưởng Bộ Công an xúc động khi nhắc lại vụ việc đau lòng này.

Cũng theo Trung tướng Lương Tam Quang, nơi ba chiến sĩ công an ngã xuống là hố kỹ thuật giữa hai căn nhà của Lê Đình Công và Lê Đình Chính, chứ không phải hố hầm chông như một số thông tin trên mạng xã hội. Trung tướng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh, vụ việc này đã có sự tiếp tay của các thế lực phản động, lưu vong.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ không giấu được đau thương khi nhắc đến sự hy sinh của ba chiến sĩ trong vụ Đồng Tâm. (Ảnh: Trọng Phú)





"Theo điều tra, "nhóm đồng thuận" do ông Lê Đình Kình cầm đầu được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân khác về tài chính. Trong đó, xác định một nửa số tiền quyên góp này được chia cho bố con Lê Đình Kình, Lê Đình Công để sử dụng. Các đối tượng phản động, lưu vong còn hỗ trợ "nhóm đồng thuận" chế tạo chất nổ, bom xăng và các vũ khí nguy hiểm khác để chống đối lực lượng chức năng". - Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết.



Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 8 quả lựu đạn, nhiều chai bom xăng và tuýp sắt, dao phóng lợn được các đối tượng tập kết dùng để chống trả lực lượng chức năng. Theo Trung tướng Lương Tam Quang, thời điểm này, tình hình an ninh tại Đồng Tâm đã trở lại ổn định. Bộ Công an cho biết đang tiếp tục tiến hành điều tra những cá nhân, tổ chức hậu thuẫn cho việc tấn công lực lượng chức năng của "nhóm đồng thuận", để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.