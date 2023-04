3 công an phường bị đối tượng nghiện ma túy tấn công

Đối tượng Tài người tấn công 3 cán bộ chiến sĩ công an

Trung tá Trần Văn Thành, Trưởng Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, hôm nay Công an phường Thọ Quang có kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình về các đối tượng nghiện ma túy. Khi đến kiểm tra nhà đối tượng Phan Văn Tài (27 tuổi) thì bất ngờ Tài dùng dao rọc giấy trên bàn để ngăn cản việc kiểm tra.

3 cán bộ, chiến sĩ công an phường tiếp cận, khống chế thì bị Tài dùng dao quơ tay chống trả khiến cả 3 bị thương. Công an phường Thọ Quang đã đưa 3 cán bộ, chiến sĩ đến Bệnh viện điều trị vết thương.

Trung tá Thành cho biết thêm, Tài là đối tượng trong diện theo dõi vì có hành vi buôn bán, sử dụng ma túy. Công an phường nhiều lần gửi giấy mời lên cơ quan công an làm việc nhưng đối tượng này không đến. Nắm được thông tin Phan Văn Tài đang có mặt ở nhà nên lực lượng tới nhà mời về cơ quan công an làm việc và bất ngờ bị người này tấn công./.