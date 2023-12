3 trai bản bị “tóm” vì mua bán ma tuý và tàng trữ đạn súng săn trái phép

Cụ thể, ngày 27/12, đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) chủ trì, phối hợp với Công an xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu bắt quả tang đối tượng Lò Văn Hóa (SN 1978) trú xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ gồm 1,5 bánh heroin có trọng lượng hơn 440 gram và 10 gói heroin có trọng lượng hơn 37 gram và một số tang vật khác.

Đối tượng Lò Văn Hóa cùng tang vật tại cơ quan Công an

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thuận Châu đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Hùng (SN 1997), trú cùng bản với Lò Văn Hóa về hành vi “Mua bán trái phép ma túy”.

Đối tượng Lò Văn Hùng

Trước đó, vào hồi 17h ngày 26/12, tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu phụ Nà Cài, Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La và Công an xã Chiềng On đã phát hiện và xử lý 1 thanh niên về hành vi tàng trữ đạn súng săn trái phép.

Cụ thể là qua kiểm tra trên người và phương tiện của Thào A Mai (SN 2003, trú xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) khi người này nhập cảnh qua Cửa khẩu phụ Nà Cài từ Lào về Việt Nam, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng số 50 viên đạn súng săn.

Thào A Mai bị xử lý hành chính về hành vi tàng trữ đạn súng săn trái phép

Đối tượng Mai khai nhận mua số đạn trên từ một người đàn ông ở khu vực biên giới với tổng số tiền 7,5 triệu đồng để mang về sử dụng, nhưng chưa kịp mang về Việt Nam thì bị phát hiện và thu giữ.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.