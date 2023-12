Nhóm đối tượng mua bán ma túy dùng súng chống trả khi bị vây bắt

Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý, thu giữ gần 200gam ma tuý đá

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh An Giang vừa bắt và di lý Nguyễn Thị Bích Hằng từ tỉnh Long An về đến địa phương.