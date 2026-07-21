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4 cán bộ ngân hàng cấp tín dụng trái quy định gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng

Thứ Ba, 09:52, 21/07/2026
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Từ dấu hiệu vi phạm tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh, Công an Quảng Ninh đã điều tra, xác định sai phạm của 4 bị can trong hoạt động cấp tín dụng sai quy định gây thiệt hại cho ngân hàng trên 96 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh, đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh đề nghị truy tố 4 bị can theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2026, thông qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng tại Phòng giao dịch Mạo Khê (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh). Ngay sau đó, lực lượng chức năng tập trung xác minh, điều tra để làm rõ vụ việc.

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Cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Quá trình điều tra xác định, 4 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân. Những sai phạm này đã gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 96 tỷ đồng.

Để hạn chế thiệt hại, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp thu hồi tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 81% số tiền thiệt hại.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 4 bị can về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.

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Kiểm tra đột xuất Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phát hiện nhiều sai phạm

VOV.VN - Ngày 27/6, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các phường Long Mỹ, Cái Khế tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều sai phạm.

Theo Quốc Nam/Tiền Phong
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