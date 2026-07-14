Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Sáng nay (14/7), Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh; hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An, phường Rạch Giá (viết tắt là Bệnh viện Bình An) và Phòng khám đa khoa Hạnh Ngọc 2, xã Mỹ Đức (viết tắt là Phòng khám Hạnh Ngọc 2).

Theo đó, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) tổ chức ký 2 phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa BHXH tỉnh Kiên Giang với Bệnh viện Bình An có dấu hiệu hợp thức hóa hồ sơ tài liệu để được thanh toán chi phí KCB BHYT ngoại trú phát sinh vào các ngày nghỉ, ngày lễ của Bệnh viện Bình An với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế.

Trụ sở BHXH tỉnh An Giang

Phát hiện BHXH tỉnh chưa thực hiện tốt công tác giám định để cho Bệnh viện Bình An thanh toán, quyết toán sai quy định với số tiền hơn 2.2 tỷ đồng; Phòng khám Hạnh Ngọc 2 thanh toán KCB BHYT không đúng quy định hơn 84 triệu đồng. Thanh tra tỉnh giao BHXH tỉnh An Giang tổ chức thu hồi số tiền này nộp vào quỹ BHYT

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2023 - 2025 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc ký hợp đồng KCB BHYT với Bệnh viện Bình An và cho thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2024 và năm 2025 sai quy định như nêu trên.

Kiến nghị Giám đốc BHXH tỉnh An Giang kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với Trưởng Phòng Giám định BHYT BHXH tỉnh Kiên Giang cùng cá nhân có liên quan. Qua kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật; Chỉ đạo các cá nhân của BHXH huyện Châu Phú (trước sáp nhập) tự rút kinh nghiệm với những thiếu sót như trong kết luận.