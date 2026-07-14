English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Thứ Ba, 16:36, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) tổ chức ký 2 phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sáng nay (14/7), Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh; hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An, phường Rạch Giá (viết tắt là Bệnh viện Bình An) và Phòng khám đa khoa Hạnh Ngọc 2, xã Mỹ Đức (viết tắt là Phòng khám Hạnh Ngọc 2).

Theo đó, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) tổ chức ký 2 phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa BHXH tỉnh Kiên Giang với Bệnh viện Bình An có dấu hiệu hợp thức hóa hồ sơ tài liệu để được thanh toán chi phí KCB BHYT ngoại trú phát sinh vào các ngày nghỉ, ngày lễ của Bệnh viện Bình An với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế.

chuyen cong an dieu tra sai pham bao hiem y te tai 2 co so kham chua benh tu nhan hinh anh 1
Trụ sở BHXH tỉnh An Giang 

Phát hiện BHXH tỉnh chưa thực hiện tốt công tác giám định để cho Bệnh viện Bình An thanh toán, quyết toán sai quy định với số tiền hơn 2.2 tỷ đồng; Phòng khám Hạnh Ngọc 2 thanh toán KCB BHYT không đúng quy định hơn 84 triệu đồng. Thanh tra tỉnh giao BHXH tỉnh An Giang tổ chức thu hồi số tiền này nộp vào quỹ BHYT

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2023 - 2025 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc ký hợp đồng KCB BHYT với Bệnh viện Bình An và cho thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2024 và năm 2025 sai quy định như nêu trên.

Kiến nghị Giám đốc BHXH tỉnh An Giang kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với Trưởng Phòng Giám định BHYT BHXH tỉnh Kiên Giang cùng cá nhân có liên quan. Qua kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật; Chỉ đạo các cá nhân của BHXH huyện Châu Phú (trước sáp nhập) tự rút kinh nghiệm với những thiếu sót như trong kết luận.

nhieu_dien_tich_rung_bi_chat_pha_de_xay_dung_cac_cong_trinh_trai_phep.jpg

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ đốt, phá rừng ở Đặc khu Côn Đảo

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo (TP.HCM) vừa quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông T.N. (sinh năm 1974, trú tại tổ dân cư số 7) về hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, kéo dài trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng
Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và bắt giữ 13 đối tượng với số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

Bắc Ninh bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và bắt giữ 13 đối tượng với số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt giam nghi phạm 2 lần khai thác cát trái phép ở Đồng Tháp
Khởi tố, bắt giam nghi phạm 2 lần khai thác cát trái phép ở Đồng Tháp

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã An Định (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Song,(sinh 1980, tại ấp Tân Thành Thượng, xã An Định) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Khởi tố, bắt giam nghi phạm 2 lần khai thác cát trái phép ở Đồng Tháp

Khởi tố, bắt giam nghi phạm 2 lần khai thác cát trái phép ở Đồng Tháp

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã An Định (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Song,(sinh 1980, tại ấp Tân Thành Thượng, xã An Định) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Nóng 24h ngày 14/7: Diễn biến mới vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang
Nóng 24h ngày 14/7: Diễn biến mới vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang

VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố thêm 15 bị can trong vụ điểm 10 môn Toán "bất thường", nâng tổng số bị can đã bị khởi tố trong vụ án này lên con số 19.

Nóng 24h ngày 14/7: Diễn biến mới vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang

Nóng 24h ngày 14/7: Diễn biến mới vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang

VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố thêm 15 bị can trong vụ điểm 10 môn Toán "bất thường", nâng tổng số bị can đã bị khởi tố trong vụ án này lên con số 19.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật