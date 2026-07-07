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4 thanh niên mua bán tinh dầu chứa ma túy ở Hà Nội bị bắt quả tang

Thứ Ba, 12:32, 07/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Đoài Phương, Hà Nội bắt quả tang 4 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 lọ tinh dầu chứa chất ma túy tổng hợp.

Ngày 7/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đoài Phương đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực ngõ 275, đường tỉnh lộ 416, thuộc thôn Nhà Thờ, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội, tổ công tác phòng, chống tội phạm Công an xã Đoài Phương phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

4 thanh nien mua ban tinh dau chua ma tuy o ha noi bi bat qua tang hinh anh 1
Các đối tượng mua bán tinh dầu chứa ma túy 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang Phan Quang Huy (SN 2007, trú phường Sơn Tây), Giang Anh Tuấn (SN 2007) và Lã Ngọc Tú (SN 2007, cùng trú xã Quảng Oai) đang bán trái phép chất ma túy cho Đặng Quốc Tùng (SN 2007, trú phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 lọ thủy tinh màu trắng, bên trong chứa chất lỏng màu vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chất lỏng trong hai lọ thủy tinh là tinh dầu chứa chất ma túy, mua về để sử dụng. Kết quả giám định xác định một lọ chứa 2,5 ml chất lỏng và một lọ chứa 2 ml chất lỏng, đều có thành phần MDMB-4en-PINACA và MDMB-INACA - các chất thuộc danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an xã Đoài Phương đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc số ma túy và làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Hà Nội liên tiếp triệt phá các vụ sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy

VOV.VN - Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ sử dụng, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại cơ sở. Nhiều đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh Thiết/VOV.VN
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