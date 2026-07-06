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Hà Nội liên tiếp triệt phá các vụ sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy

Thứ Hai, 11:55, 06/07/2026
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VOV.VN - Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ sử dụng, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại cơ sở. Nhiều đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 6/7, Công an Hà Nội cho biết, thời gian qua, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, xử lý các đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trong quá trình tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an xã Hòa Phú phát hiện Nguyễn Văn Hải (SN 1996, trú thôn Cộng Hòa, xã Hòa Phú) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

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Hiện tường các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Qua kiểm tra, test nhanh bằng nước tiểu, Nguyễn Văn Hải dương tính với chất ma túy methamphetamine. Làm việc với cơ quan công an, Hải khai nhận đã cùng Nguyễn Văn Việt (SN 1993, trú thôn Tân Hợp, xã Hòa Phú) và Nguyễn Văn Tiên (SN 1995, trú thôn Cộng Hòa, xã Hòa Phú) sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, Công an xã Hòa Phú mời Việt và Tiên đến làm việc, tiến hành test nhanh ma túy. Kết quả, cả hai đều dương tính với methamphetamine.

Hiện Công an xã Hòa Phú đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao ba đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời rà soát, xác minh các đối tượng có liên quan.

Ở một diễn biến khác, qua công tác xét nghiệm nhanh, Công an phường Lĩnh Nam phát hiện Nguyễn Văn Sự (SN 1987, trú phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) dương tính với các chất ma túy tổng hợp MET và AMP.

Quá trình đấu tranh, Sự khai nhận nhiều lần đến nhà Vũ Duy Lâm (SN 1978, trú phố Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

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Nguyễn Văn Sự (bên trái) và Vũ Duy Lâm tại cơ quan công an

Từ lời khai của đối tượng, Công an phường Lĩnh Nam tiến hành kiểm tra nơi ở của Vũ Duy Lâm và phát hiện, thu giữ trên người đối tượng 10 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sự và Vũ Duy Lâm để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội cho biết, thời gian tới công an các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Cùng với đó, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Danh Thiết/VOV.VN
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