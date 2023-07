6 đối tượng bị khởi tố vì chém người ở Ninh Thuận

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Thuận vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 6 bị can trong vụ án giết người xảy ra tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm.