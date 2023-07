6 năm tù vì lấy nội dung báo chính thống "biến tấu" thành clip phản động

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phan Sơn Tùng (SN 1984) mức án 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo nhà chức trách, ngày 26/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội tiếp tục nhận được công văn cùng tài liệu của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an đề nghị tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của đối tượng Phan Sơn Tùng đối với 10 video clip trên internet có nội dung liên quan đến việc kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp với tên “Đảng Việt Nam thịnh vượng” mà Tùng đã phát tán trên không gian mạng.

Bị cáo Phan Sơn Tùng

Tại cơ quan công an, Phan Sơn Tùng đã thành khẩn khai nhận: Từ khoảng năm 2011, Phan Sơn Tùng là người quản trị, điều hành 3 kênh Youtube và 1 trang Facebook, trong đó có đăng tải 22 video clip mà cơ quan chức năng phát hiện trên mạng Inernet có nội dung vi phạm.

Đáng chú ý, để làm 22 video clip này, Tùng lấy thông tin, hình ảnh từ các báo chính thống như: Thanh niên, Tuổi trẻ, Tạp chí Cộng sản… Sau đó, Tùng tự biên soạn thành clip, “biến tấu”, xuyên tạc theo hướng mình muốn. Tất cả các clip này Tùng tự làm mọi công đoạn, không có ai hỗ trợ.

Phan Sơn Tùng sử dụng điện thoại cá nhân, máy ảnh có chức năng quay video và micro, tự thực hiện quay 22 video clip nêu trên. Để thực hiện đăng tải 22 video clip, Phan Sơn Tùng thực hiện theo hai cách là quay trực tiếp phát trên internet (dưới dạng livetream) hoặc quay lại video sau đó phát dưới dạng trực tiếp trên internet.

Theo Công an TP Hà Nội, việc Phan Sơn Tùng thông qua các video clip kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp với tên gọi “Đảng Việt Nam thịnh vượng” nhằm cạnh tranh quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi xóa bỏ “bất bình đẳng quyền lực chính trị tại Việt Nam”. Các clip mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, tuyên truyền quảng bá qua việc bán mũ có in dòng chữ “Vì Việt Nam thịnh vượng”, chưa có tài liệu xác định Phan Sơn Tùng có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/9/2022, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Phan Sơn Tùng- Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 3/7/2023, vụ án đã được đưa ra xét xử. TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Sơn Tùng mức án 6 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam xảy ra tại quận Hà Đông, TP Hà Nội”.