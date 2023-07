Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Tụ tập mang hung khí đều bị khởi tố"

Ngày 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV.VN về việc xử lý các thanh thiếu niên cầm hung khí diễu phố, lạng lách đánh võng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Đây là những nhóm đối tượng không có mâu thuẫn gì nhưng vẫn tụ tập, khiêu khích, đôi khi tấn công người đi đường mà không có lý do gì.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. (Ảnh: Trọng Phú)

Bên cạnh đó, có 48 vụ án là các đối tượng có mâu thuẫn trên không gian mạng, hẹn hò, tụ tập mang theo hung khí. Về những đối tượng này, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 51 vụ án, tổng số 767 đối tượng. Lực lượng chức năng tạm giữ hình sự 375 đối tượng, đang chờ hình thức xử lý 306 đối tượng. Trong số này hầu hết là học sinh, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

"Công an TP Hà Nội nhận diện rất sớm về tình hình tội phạm này. Trong dịch Covid, sau Covid thì loại tội phạm này sẽ xảy ra. Từ năm 2021 Công an TP Hà Nội ban hành chuyên đề để tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị tạo công tác phòng ngừa, đấu tranh". - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, những đối tượng phạm tội này chủ yếu là thanh thiếu niên, tuổi đời còn rất trẻ: "Công an thành phố đã có những biện pháp rắn, đã có xét xử án điểm đối với các đối tượng. Có hành vi tụ tập thành đoàn là chúng tôi đều bắt giữ và 100% là khởi tố vụ án. Nhưng cũng rất đáng tiếc khi các thiếu niên mới học lớp 11, lớp 12 mà đã mang tiền án thì tương lai của các cháu khó còn cơ hội phát triển được".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, để xử lý, răn đe tốt với loại hành vi này thì cần có sự phối hợp giữa cơ quan công an và nhà trường, gia đình, xã hội. Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề xuất, đối với nhà trường quản lý học sinh để xảy ra việc này, thì phải có trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, trách nhiệm lãnh đạo nhà trường đó.