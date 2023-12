8 năm tù cho một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook chống Đảng, Nhà nước

Tại phiên toà sơ thẩm sáng 11/12, Toà án nhân dân tỉnh An Giang, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam, 8 năm tù về tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nam tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 10/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang có văn bản cung cấp nguồn tin về tội phạm đối với tài khoản “Nam Nguyễn Hoàng” trên mạng xã hội Facebook đã có hành vi “đăng tải, chia sẻ những bài viết, video có nội dung tuyên truyền nhằm chống Đảng, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh An Giang”, đồng thời trích xuất, thu giữ 17 trang tài liệu, 03 video clíp từ tài khoản “Nam Nguyễn Hoàng” gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 7/2021, Nam bắt đầu sử dụng 04 tài khoản Facebook: “Hoang Nam Nguyen”, “Nam Nguyễn Hoàng”, “Nam Nguyen Hoang” và “Trinh Yến” do Nam tạo để thực hiện các hành vi chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước.

Quang cảnh phiên tòa xét xử

Đồng thời, Nam còn nhiều lần livestream trên tài khoản “Nam Nguyen Hoang” để châm biếm, xúc phạm chính quyền địa phương; thường xuyên quay phim, chụp hình cán bộ, chính quyền địa phương đi ngang nhà, với mục đích đăng lên các trang mạng xã hội để xúc phạm, lăng mạ.

Ngày 24/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam để điều tra, xử lý.