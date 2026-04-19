80 năm Cảnh sát hình sự Hà Nội: Thép giữa lòng Thủ đô

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (18/4/1946- 18/4/2026), lực lượng Cảnh sát hình sự nói chung và Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội nói riêng đã khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Kế thừa truyền thống vẻ vang, trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác. Phóng viên của VOV đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lý Hoài Nam - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội về chặng đường này.

Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội

PV: Thưa Thượng tá Lý Hoài Nam, nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ông đánh giá như thế nào về những giá trị truyền thống cốt lõi đã được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội kế thừa và phát huy trong thực tiễn công tác?

Thượng tá Lý Hoài Nam: Có thể khẳng định rằng, trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã luôn kế thừa, vun đắp và phát huy rất nổi bật những giá trị truyền thống cốt lõi, đó là: tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ Nhân dân, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sắc bén về nghiệp vụ, đoàn kết, kỷ cương và kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đến cùng. Những giá trị đó đã được hun đúc ngay từ những ngày đầu tiếp quản Thủ đô năm 1954, khi tiền thân của lực lượng là “Đội Hình cảnh” đã nhanh chóng bám sát địa bàn, xây dựng mạng lưới trinh sát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở Thủ đô mới giải phóng.

Trong suốt quá trình phát triển, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội luôn giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt, mũi nhọn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, xây dựng nên “thương hiệu niềm tin” của Cảnh sát hình sự Hà Nội trong lòng Nhân dân Thủ đô.

PV: Thượng tá Nam có thể chia sẻ những dấu ấn, kinh nghiệm tiêu biểu đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội?

Thượng tá Lý Hoài Nam: Nét rất riêng của lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội, theo tôi, trước hết là bản lĩnh tấn công tội phạm quyết liệt nhưng luôn trên cơ sở nắm chắc tình hình, bám chắc địa bàn, quản chặt đối tượng và vận dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua từng thời kỳ, lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô đều để lại nhiều dấu ấn đậm nét, từ những vụ án lớn trong giai đoạn đầu xây dựng lực lượng, đến các chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ giải cứu con tin, bắt cóc trẻ em, triệt phá các băng nhóm xã hội đen, tội phạm có tổ chức, cho tới các vụ án mới mang yếu tố xuyên quốc gia, công nghệ cao trong thời gian gần đây. Nhiều chiến công, kinh nghiệm điều tra khám phá án của đơn vị đã được tổng kết, đưa vào giáo trình giảng dạy trong các trường CAND.

Bên cạnh đó, một dấu ấn rất rõ là tư duy tham mưu chiến lược gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội không chỉ trực tiếp đấu tranh với tội phạm mà còn chủ động tham mưu Ban Giám đốc CATP xây dựng nhiều mô hình, kế hoạch trọng điểm có hiệu quả cao, tiêu biểu như các mô hình tuần tra, kiểm soát, đấu tranh trấn áp tội phạm ở địa bàn công cộng; đặc biệt là lực lượng 141 và kế hoạch điều tra cơ bản Lĩnh vực phòng, chống tội phạm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Chính sự kết hợp giữa đấu tranh sắc bén, tham mưu chủ động, tổ chức thực hiện quyết liệt và tổng kết thực tiễn kịp thời đã tạo nên bản sắc riêng của lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội.

PV: Trong bối cảnh hiện nay, khi các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng và biến đổi nhanh, trên địa bàn thủ đô có nhiều thách thức mới đặt ra. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tập trung vào những giải pháp, định hướng trọng tâm nào?

Thượng tá Lý Hoài Nam: Hiện nay, lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô đang phải đối mặt với nhiều thách thức rất mới và rất lớn. Trước hết là tình hình tội phạm diễn biến nhanh, phức tạp hơn cả về phương thức, thủ đoạn, quy mô hoạt động và tính chất nguy hiểm. Nhiều loại tội phạm không còn hoạt động đơn lẻ, manh mún mà có xu hướng liên kết thành các ổ nhóm, tổ chức chặt chẽ, liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt để lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao, phương tiện kỹ thuật hiện đại và những sơ hở trong quản lý xã hội để hoạt động phạm tội. Đây là thách thức rất lớn đối với công tác nắm tình hình, phát hiện sớm, thu thập chứng cứ và xử lý đấu tranh.

Để tiếp nối truyền thống 80 năm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tập trung vào một số định hướng, giải pháp trọng tâm. Trước hết là tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; quản lý chặt địa bàn, quản lý chặt đối tượng; chủ động tham mưu các kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên trên từng tuyến, từng lĩnh vực, từng địa bàn. Cùng với đó là đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đường phố, các hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình, kế hoạch trọng điểm như lực lượng 141 và các kế hoạch điều tra cơ bản riêng có của lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô.

Một nhiệm vụ rất quan trọng khác là chú trọng công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự thực sự vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh, có đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng thích ứng với yêu cầu công tác trong môi trường hiện đại. Phải tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, nhất là về pháp luật, nghiệp vụ điều tra, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng ứng dụng công nghệ, để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Lý Hoài Nam