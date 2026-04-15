中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giám đốc Công an Hà Nội: Không có ngoại lệ với các loại tội phạm

Thứ Tư, 16:54, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ đấu tranh quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với các loại tội phạm".

Ngày 15/4, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì Hội nghị Sơ kết Công tác Qúy I của lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an TP.

Tham dự Hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP; Đại diện chỉ huy các Phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các đơn vị trong toàn thành phố.

giam doc cong an ha noi khong co ngoai le voi cac loai toi pham hinh anh 1
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, trong Quý I năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, giảm 24,3% so với cùng kỳ. Công tác điều tra, khám phá án đạt 83,3%; nhiều vụ án lớn, phức tạp trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường được điều tra, triệt phá, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Đức Long, các đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng Cảnh sát điều tra trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố, nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ.

giam doc cong an ha noi khong co ngoai le voi cac loai toi pham hinh anh 2
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. 

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ đấu tranh quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với các loại tội phạm".

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng yêu cầu toàn lực lượng cụ thể hóa các chỉ tiêu công tác năm 2026, phấn đấu hoàn thành trên 70% chỉ tiêu ngay trong Quý II; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đồng hành với cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Công an Hà Nội cảnh sát điều tra Trung ướng Nguyễn Thanh Tùng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an đang xác minh nữ tài xế "cố thủ" sau va chạm liên hoàn ở khu đô thị Hà Nội
VOV.VN - Một vụ TNGT liên hoàn xảy ra tại một khu đô thị ở Hà Nội vào tối 14/4 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều thông tin lan truyền cho rằng nữ tài xế điều khiển xe Mercedes có biểu hiện không tỉnh táo và “cố thủ” trong xe, tuy nhiên cơ quan chức năng đang xác minh.

VOV.VN - Một vụ TNGT liên hoàn xảy ra tại một khu đô thị ở Hà Nội vào tối 14/4 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều thông tin lan truyền cho rằng nữ tài xế điều khiển xe Mercedes có biểu hiện không tỉnh táo và “cố thủ” trong xe, tuy nhiên cơ quan chức năng đang xác minh.

Giám đốc Công an TP Hà Nội: Làm rõ các cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh
VOV.VN - Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp cả vào các trường học, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ quan điểm: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, và cần phải bị nghiêm trị”.

VOV.VN - Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp cả vào các trường học, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ quan điểm: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, và cần phải bị nghiêm trị”.

Công an TP Hà Nội nói về quyền lợi của người dân vụ Bảo Tín Minh Châu
VOV.VN - Công an thành phố (TP) Hà Nội cho biết, các giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp hiện là giao dịch dân sự, nên doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi, trả hàng cho người dân.

VOV.VN - Công an thành phố (TP) Hà Nội cho biết, các giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp hiện là giao dịch dân sự, nên doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi, trả hàng cho người dân.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật