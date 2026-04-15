Giám đốc Công an Hà Nội: Không có ngoại lệ với các loại tội phạm

Ngày 15/4, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì Hội nghị Sơ kết Công tác Qúy I của lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an TP.

Tham dự Hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP; Đại diện chỉ huy các Phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các đơn vị trong toàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, trong Quý I năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, giảm 24,3% so với cùng kỳ. Công tác điều tra, khám phá án đạt 83,3%; nhiều vụ án lớn, phức tạp trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường được điều tra, triệt phá, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Đức Long, các đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng Cảnh sát điều tra trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố, nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ đấu tranh quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với các loại tội phạm".

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng yêu cầu toàn lực lượng cụ thể hóa các chỉ tiêu công tác năm 2026, phấn đấu hoàn thành trên 70% chỉ tiêu ngay trong Quý II; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đồng hành với cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của Thủ đô.