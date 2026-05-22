Ai là người cầm đầu đường dây Cà khịa TV với các BLV Giàng A Lôi, Giàng A Phò?

Thứ Sáu, 10:04, 22/05/2026
VOV.VN - Cơ quan công an xác định, đối tượng Đỗ Văn Ch. (SN 1995, Phú Thọ) là kẻ cầm đầu đường dây Cà khịa TV, chuyên livestream trái phép các trận đấu thể thao, chèn quảng cáo cá độ bóng đá.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc bắt giữ 23 đối tượng trong đường dây Cà khịa TV, Cá heo TV, Ra khơi TV...

Theo đó, trong thời gian từ 15/5/2026 đến 21/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai; Tây Ninh; Vĩnh Phúc; Thanh Hoá, Nghệ An; Hà Tĩnh; TP Hồ Chí Minh; TP Hà Nội…

ai la nguoi cam dau duong day ca khia tv voi cac blv giang a loi, giang a pho hinh anh 1
Bắt giữ các đối tượng trong đường dây Cà khịa TV.

Đường dây trên do đối tượng Đỗ Văn Ch, sinh năm: 1995, HKTT: xã Liên Hoà, tỉnh Phú Thọ; Nơi ở hiện tại: Chung cư cao cấp Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu. Các đối tượng đã có hành vi sử dụng Công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đường dây trên hoạt động thông qua các Website: CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV…với các “bình luận viên” được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như: “Giàng A Phò”; “Giàng A Lử”; “Giàng A Lôi”; “Giàng A Páo”; “Giàng A Cay”…. Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 28 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh các loại; 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để phục vụ hoạt động bình luận cùng các thiết bị kết nối internet tốc độ cao; phong toả 27 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt phong toả tiền trong các tài khoản ngân hàng lên đến hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều ôtô hạng sang các loại…

Quá trình điều tra, sơ bộ ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín (chủ yếu hoạt động online; Các đối tượng đều không quen biết nhau; Hầu hết các nhân viên đều không biết nhân thân, lai lịch nhóm đối tượng cầm đầu và quản lý; Mọi hoạt động chỉ đạo điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xoá tin nhắn trong thời gian ngắn; Thanh toán trả lương đều thông qua các ví điện tử ẩn danh).

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có Đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: UEFA Champions League (Cúp C1); Ngoại hạng Anh (English Premier League); La Liga; Seri A; Bundesliga; Ligue 1…(Đặc biệt giải Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất).

Các đối tượng đang lên kế hoạch bài bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền Worldcup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ. Quá trình thực hiện hoạt động xâm phạm bản quyền các đối tượng còn Tổ chức cho người xem tham gia đánh bạc cá độ trực tuyến thông qua các trận bóng được tường thuật trực tiếp.

Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn Cơ quan điều tra đang tiếp tục thống kê. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (PC02) đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng khác trong đường dây.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: cà khịa Hưng Yên Giàng A Lôi Giàng A Phò quảng cáo cá độ
Vụ án Xôi lạc TV: Đại sứ quán Anh gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam
VOV.VN - Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam vừa có thư cảm ơn các lực lượng chức năng của Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.

Đường dây "Xôi lạc TV" lắp đặt camera, hệ thống báo động tại nơi ở, nơi làm việc
VOV.VN - Theo cơ quan điều tra, nhiều đối tượng trong đường dây "Xôi lạc TV" hoạt động tại các chung cư có nhiều tòa nhà khác nhau, mỗi tầng có nhiều phòng. Tại chỗ ở, nơi làm việc, các đối tượng lắp đặt hệ thống báo động từ xa, camera giám sát.

"Xôi lạc TV" gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin
VOV.VN - Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây "Xôi lạc TV", khởi tố 30 người về các tội: xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

