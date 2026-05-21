Bắt giữ BLV Giàng A Lôi của Cà khịa TV cùng 22 đối tượng khác

Thứ Năm, 20:45, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các bình luận viên nổi tiếng trên mạng xã hội như Giàng A Lôi, Giàng A Páo vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến việc triệt phá đường dây phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ mang tên Cà khịa TV.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng thuộc đường dây Cà khịa TV, Ra khơi TV, Cá heo TV... về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây có quy mô đặc biệt lớn, trong đó có nhiều bình luận viên (BLV) nổi tiếng trên mạng cũng bị bắt như: Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Tử...

bat giu blv giang a loi cua ca khia tv cung 22 doi tuong khac hinh anh 1
Dẫn giải các đối tượng thuộc đường dây Cà khịa TV, Ra khơi TV. (Ảnh: VTV)

Nhóm đối tượng thu và phát lậu trực tiếp các giải đấu thể thao lớn trên thế giới và các trận đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự, thu hút rất nhiều người xem. Để thu lợi bất chính, nhóm này chèn quảng cáo cho các trang web cá độ, đăng các nội dung quảng cáo khi các trận đấu đang diễn ra.

Nhóm này được xác định hoạt động từ năm 2024, chủ yếu bằng hình thức trực tuyến. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trọng Phú/VOV.VN
