Ai từng giao dịch xe biển 30H-797.27 đề nghị liên hệ công an để phục vụ điều tra

Thứ Ba, 10:43, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến xe ô tô VinFast Lux A 2.0. Đơn vị này phát đi thông báo tìm người từng giao dịch với chiếc xe để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang xác minh vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến chiếc xe ô tô nhãn hiệu VinFast Lux A 2.0, biển kiểm soát 30H-797.27.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được phương tiện nêu trên và thực hiện trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Chiếc xe trong vụ việc

Bên cạnh đó, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan, Công an TP Hà Nội thông báo tìm kiếm những cá nhân, tổ chức đã từng thuê, mua bán, cầm cố hoặc thế chấp chiếc xe VinFast Lux A 2.0 mang biển số 30H-797.27 trong khoảng thời gian từ ngày 25/6/2022 đến ngày 13/9/2022.

Những người có liên quan hoặc biết thông tin về các giao dịch liên quan đến chiếc xe nêu trên được đề nghị liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, điều tra viên thụ lý vụ án, Thiếu tá Nguyễn Văn Kiên, số điện thoại 0984.320.686 để phối hợp giải quyết.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến làm việc để giải quyết các quyền lợi liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành kết thúc xác minh vụ việc theo quy định.

Thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tỷ

VOV.VN - Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm lừa đảo có tổ chức, thuê xe ô tô tự lái rồi sử dụng giấy tờ giả mang đi cầm cố, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố, bắt tạm giam; toàn bộ 7 xe ô tô tang vật đã được thu hồi.

Hà Nội truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang khẩn trương xác minh, truy tìm một nam thanh niên có hành vi sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa. Đối tượng sử dụng CMND giả gắn ảnh thật để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Công an Hà Nội chiếm đoạt tài sản xe ô tô
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn

VOV.VN - Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang thụ lý, giải quyết đơn tố giác tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 3,2 tỷ đồng.

Truy tìm người phụ nữ lừa đảo mua bán ô tô tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang điều tra đơn tố giác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giao dịch mua bán ô tô, đồng thời phát thông báo truy tìm đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

