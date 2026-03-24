Ai từng giao dịch xe biển 30H-797.27 đề nghị liên hệ công an để phục vụ điều tra

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang xác minh vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến chiếc xe ô tô nhãn hiệu VinFast Lux A 2.0, biển kiểm soát 30H-797.27.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được phương tiện nêu trên và thực hiện trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Chiếc xe trong vụ việc

Bên cạnh đó, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan, Công an TP Hà Nội thông báo tìm kiếm những cá nhân, tổ chức đã từng thuê, mua bán, cầm cố hoặc thế chấp chiếc xe VinFast Lux A 2.0 mang biển số 30H-797.27 trong khoảng thời gian từ ngày 25/6/2022 đến ngày 13/9/2022.

Những người có liên quan hoặc biết thông tin về các giao dịch liên quan đến chiếc xe nêu trên được đề nghị liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, điều tra viên thụ lý vụ án, Thiếu tá Nguyễn Văn Kiên, số điện thoại 0984.320.686 để phối hợp giải quyết.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến làm việc để giải quyết các quyền lợi liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành kết thúc xác minh vụ việc theo quy định.

